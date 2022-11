“Ni Vargas en Bogotá, ni Dilian en el Valle, ni Char en Barranquilla”: Gustavo Bolívar pide que se deje de ”vender” el Pacto Histórico

Las elecciones territoriales de 2023 comienzan a dar de qué hablar al interior del Pacto Histórico. Esta vez, el senador Gustavo Bolívar pide que se deje de “vender” la coalición a la política tradicional en las regiones, mencionando directamente a líderes como Germán Vargas Lleras, Dilian Francisca Toro y Alejandro Char.

En un trino, el senador dijo que el Pacto Histórico debe tener sus propios candidatos para la contienda electoral que se avecina. Estos, de acuerdo con el presidente de la Comisión Tercera, deben salir de consultas internas.

“Dejen de vender el Pacto. Ni Vargas Lleras en Bogotá ni Dilian Fracisca en el Valle ni Char en Barranquilla. El Pacto Histórico tendrá sus propios candidatos, que deben salir de consultas internas. Tenemos con qué ganar en toda Colombia sin entregarnos a la vieja clase política”, publicó el senador en Twitter.

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro y diputado en el Atlántico, ha denunciado en múltiples ocasiones la “venta“ de la colectividad a clanes regionales que no defienden el progresismo. De esa manera, invitó al Pacto Histórico a no “dejarse engañar” por ellos.

“Que el Pacto Histórico en Barranquilla no se deje engañar de los falsos progresistas que quieren entregarle nuestras banderas a los Char. Que no se equivoquen, eso jamás lo vamos a permitir. Queda notificado el Pacto Histórico nacional. Vamos por un cambio de verdad“, trinó el pasado mes de octubre.

Incluso, el hijo del mandatario calificó como un “gol“ de los Char el nombramiento de Ángela Yesenia Olaya Requene como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento en el Ministerio de Ciencias.

“¡Atención! Los Char con los falsos progresistas piensan hacerle un gol al Gobierno nacional, van a nombrar en el Viceministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación a Ángela Yesenia Olaya Requene. Un insulto al Pacto Histórico”, escribió Petro Burgos en Twitter.

Se une a esto el trino de Roy Barreras, presidente del Congreso y quien siempre ha chocado con el senador Bolívar, lanzando a Germán Vargas Lleras como posible candidato a la Alcaldía de Bogotá.

“Que no me fusilen mis compañeros en el Pacto… pero Germán Vargas Lleras podría ser un gran alcalde para Bogotá. La objetividad y el equilibrio en los juicios debe primar sobre las antipatías. (Habría que ver si alguien le inyecta sensibilidad social y una pizca de humanidad)”, publicó el senador y presidente de la corporación.

El primero en responderle a Barreras fue nadie más ni nadie menos que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien le pidió tener “calma” con este tipo de publicaciones, señalándole que se debe apoyar a alguien de la colectividad.

Racero, en su cuenta de Twitter, advirtió que el Pacto Histórico “tendrá” un candidato propio para suceder a Claudia López, el cual tendrá “coherencia” con la agenda propuesta por el presidente Gustavo Petro.

“Estoy seguro de que el Pacto Histórico tendrá un candidato o una candidata propia a la Alcaldía de Bogotá que retomará la agenda progresista en coherencia con la del Gobierno nacional (sic)”, trinó Racero, quien ha sido uno de los principales defensores de la agenda del jefe de Estado.

Pocos minutos después, Barreras respondió el mensaje con cuatro escuetas palabras que dejaron más dudas que certezas dentro de la coalición. “¡Calma pero acción! ¡Anímate!” (sic). Esta respuesta no fue muy bien recibida por otros integrantes de la coalición del Pacto Histórico, que le pidieron coherencia.

La primera de ellos fue la concejala de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, quien aseguró que Vargas Lleras no es el mejor candidato. “No Roy, nadie lo va a fusilar, no le podemos exigir tanta coherencia cuando ha estado tanto tiempo del lado de la clase política tradicional”. Incluso, comparó al exvicepresidente con el exalcalde Enrique Peñalosa: “Una idea de cambio no se puede asumir con tanta ligereza”.