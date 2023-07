“No cabe la menor duda sobre los dineros que recibió de Odebrecht”: Andrés Pastrana arremete contra Juan Manuel Santos

Varios audios revelados por SEMANA este sábado 1 de julio causaron una fuerte controversia en diferentes sectores políticos del país. En las grabaciones que la Fiscalía utilizó como prueba reina contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, se puede determinar una presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial en 2014.

Con esos indicios, ahora muchos se preguntan sobre los indicios de entrada de dineros ilegales a la campaña de Juan Manuel Santos ese mismo año, con los que habrían garantizado su reelección.

El expresidente Andrés Pastrana fue uno de los políticos que lanzó un dardo contra Santos. Aseguró que este no puede “escurrirle el bulto a la justicia y al pueblo colombiano”.

“No cabe la menor duda sobre los dineros que recibió de Odebrecht para comprar la presidencia de la República de Colombia”, concluyó el exmandatario en un trino.

.@JuanManSantos no puede escurrirle el bulto a la justicia y al pueblo colombiano cuando no cabe la menor duda sobre los dineros que recibió de Odebrecht para comprar la presidencia de la República de Colombia. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) July 2, 2023

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: Diana Sánchez

Qué ha pasado con las investigaciones por dineros de Odebrecht en la campaña Santos del 2014

Las investigaciones sobre el dinero de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos para su reelección en 2014 fueron archivadas por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Lo mismo hizo el Consejo Nacional Electoral e incluso la Fiscalía, que no investiga a Santos por su fuero.

Pese a lo anterior, existen muchas pruebas y personas de la campaña de Santos relacionadas con este escándalo, entre ellos Roberto Prieto, gerente de la campaña.

Prieto fue condenado por hechos relacionados con Odebrecht, estuvo en la cárcel y hoy está con detención domiciliaria. El caso se basa en interceptaciones en las que, claramente, hay indicios de cómo se habría movido la plata sucia de Odebrecht para que Santos pudiera ser reelegido.

Los investigadores pudieron recaudar información valiosa de la boca del propio Prieto. En una interceptación de una conversación entre él y Claudia Castro, en ese momento asistente de la primera dama, ella le dijo: “Usted es el único güevón”. Él le replicó: “¿Quiere que le cuente un secreto? Yo sí voy a salvar al presidente (...) Hay que salvar al presidente”.

Juan manuel santos Expresidente de la república - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Prieto, quien quería poner contra la pared al comité financiero de la campaña Santos, terminó reconociendo en una entrevista en Blu Radio que, en 2010, Odebrecht financió afiches del candidato por 400.000 dólares. En un audio, en el que se escucha a Santos y a Prieto, el entonces presidente, al conversar sobre dichos afiches, solo exclamó: “¡Miércoles!”. Y preguntó: “¿Eso se reportó en las cuentas?”. Prieto fue categórico y le dijo: “No”.

En otra conversación, Enrique Riveira, exsecretario privado de Santos, llamó a Prieto porque había preocupación en la Casa de Nariño tras un anuncio del exgerente en el sentido de que iba a hablar al día siguiente en radio. Ante las preguntas de Riveira, Prieto se exaltó y le dijo: “Voy a hablar y voy a defender a su presidente, y me puede llamar el hijueputa presidente, pero no me mamo más esto (...). ¿Y sabe qué voy a hacer? Lo que no ha hecho este hijueputa Gobierno, defender al presidente.”

Pese a lo comprometedoras que son las interceptaciones de Prieto, estas no fueron investigadas. Es más, en otras interceptaciones, los investigadores quedaron con dudas frente a si hubo una operación en 2017 para destruir la contabilidad de la campaña de reelección de Santos.

La Fiscalía aseguró que la campaña Zuluaga presidente 2014 recibió 1.610.000 dólares de la multinacional Odebrecht para pagar supuestos servicios de publicidad a Duda Mendonça. - Foto: AFP

Justamente, en las interceptaciones se escucha a Araceli Rojas, quien fue la auditora de la campaña de Santos, cuando le reporta a Prieto que están sacando los papeles “gancho por gancho”. Hablan de la factura de “Conecta” que no tiene soporte. En una llamada, Prieto le dice a una mujer de nombre Liliana, al hablar de la Fundación Colombia Unida: “Eso es de 2010, eso también desaparézcalo, todo eso”.

En las llamadas entre Rojas y Prieto queda claro que “las cajas de la campaña”, que contenían toda la información, quedaron en esos días en manos de ella en un salón ubicado en la calle 168 con novena, en el norte de Bogotá.

Aunque la Fiscalía trató de conseguir los videos del lugar donde se hizo todo, fue imposible. Una fuente le contó a SEMANA que tan pronto el presidente Santos se enteró de estas investigaciones, llamó a la Fiscalía, preguntó por el nombre del investigador y montó en cólera. Se quejó porque supuestamente lo estaban investigando a él, pese a tener fuero. Esa línea de investigación quedó archivada, pues de inmediato cambiaron al fiscal.

Otro dato relevante de este caso muestra cómo Araceli Rojas le cuenta a Prieto que el presidente Santos la llamó. “Dijo que no me presentara, que no fuera, que él iba a averiguar”. Se trataba de su primera cita en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Paralelamente, el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, también condenado por recibirle plata a Odebrecht, alertó igualmente a la justicia sobre la entrada de dineros de esa multinacional a la campaña de Santos de 2014. “Hubo plata corrupta en la reelección”, le confesó Elías a SEMANA en febrero de 2021. A él nadie lo escuchó. El también excongresista condenado Otto Bula fue tajante ante la Fiscalía y aseguró que tuvo dos reuniones con Andrés Giraldo en un restaurante de un hotel en Bogotá y, supuestamente, le hizo llegar a Prieto una cifra cercana al millón de dólares en medio de la campaña.

Por otro lado, una conversación entre Andrés Sanmiguel, dueño de la empresa Gistic, y Esteban Moreno, quien trabajó en la campaña de Santos, revelada por Vicky Dávila en una columna en SEMANA, también muestra hechos muy graves que nunca han sido investigados a profundidad. En el audio de 31 minutos, estas dos personas aseguran que Odebrecht giró 3.850 millones de pesos a Gistic para la reelección de Santos. El dinero habría sido recogido en efectivo por Moreno.

Otro involucrado en este proceso es Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) del Gobierno Santos, quien también terminó enredado por Odebrecht, está en juicio y enfrenta graves cargos. En últimas, lo señalan de supuestamente haber favorecido los intereses de los brasileños en Colombia, en la Ruta del Sol. Además, lo vinculan con ‘el Ñoño’ Elías, ficha de Odebrecht, quien terminó incluso regalándole un bolso de marca a la esposa de Andrade, en agradecimiento.

En toda esta historia tampoco han sido explicados los 15 ingresos de Eleuberto Martorelli, directivo de Odebrecht en Colombia, a la Casa de Nariño. Por lo menos uno de los registros indica que Martorelli se reunió con Santos el 30 de octubre de 2013, 20 días antes de que el entonces presidente anunciara que iría por la reelección. Los abogados del expresidente han negado esa reunión. Según los registros, Martorelli duró nueve horas en esa visita a Palacio.

Cuando Prieto aseguró que ingresaron dineros de Odebrecht a la campaña de 2010, Santos reaccionó diciendo: “Me acabo de enterar”. Sobre 2014, él siempre ha negado que eso haya ocurrido. Sin embargo, siendo presidente, públicamente, en una entrevista con RCN Radio, aseguró que Prieto “lo traicionó”. Ese día, su exgerente se volvió loco. Incluso, en las interceptaciones de los investigadores, quedó el registro de las conversaciones que tuvo con María Clemencia Rodríguez de Santos. En un diálogo telefónico con un interlocutor no identificado, Prieto reportó: “Ayer estuve tres horas con la primera dama y hablamos muy largo. Le dije: su marido es un animal de cuatro patas (...). ‘¿Pero qué hacemos?’, me dijo ella. ‘¿Qué hago Roberto? Volvió y la cagó. Por eso hay que mantenerlo guardado’”.