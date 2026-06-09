“No cumplan órdenes inconstitucionales, si los botan, los voy a enlistar nuevamente”: Abelardo de la Espriella sobre la Fuerza Pública

Abelardo de la Espriella envió un mensaje de apoyo a la Fuerza Pública. En una entrevista con Caracol Radio, el candidato le aseguró a los miembros de las Fuerzas Militares: “No cumplan órdenes inconstitucionales; si los votan, los voy a enlistar nuevamente”.

El candidato aseguró que respalda de manera incondicional a la Fuerza Pública en su lucha contra la criminalidad y prometió defender a quienes han estado al lado de la Constitución Política de Colombia. Mencionó al general Erick Rodríguez, quien mencionó presiones armadas, incluyendo la carnetización de la población por parte de grupos ilegales.

De la Espriella estuvo casi una hora y media al aire y habló de múltiples temas. Por ejemplo, desmintió la información que líderes de izquierda han promovido

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