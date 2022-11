“No le hago mandados a nadie, soy autónomo”: Gilberto Tobón

Gilberto Tobón Sanín, excandidato al Senado de la República y quien ha manifestado recientemente su interés de postularse a la Alcaldía de Medellín en las elecciones regionales del próximo año, afirmó este martes que es autónomo y no le hace “mandados a nadie”.

“No le hago mandados a nadie, soy autónomo. Mi único compromiso es con la ciudadanía de Medellín, que necesita soluciones en empleo, movilidad, salud, seguridad, educación y pobreza. Busco la unidad sin dogmatismo”, señaló en su cuenta de Twitter.

No le hago mandados a nadie, soy autónomo. Mi único compromiso es con la ciudadanía de Medellín, que necesita soluciones en empleo, movilidad, salud, seguridad, educación y pobreza.



Busco la unidad sin dogmatismo. — Gilberto Tobón Sanín (@tobonsanin) November 29, 2022

Este mensaje fue respondido con dureza por Diana Osorio, esposa del alcalde Daniel Quintero, quien le dijo: “Usted ya no parece opinador sino cuentachistes”. Tobón Sanín ha cuestionado la gestión del alcalde Quintero, al que ha tildado de “mañoso” y “liso”.

Usted ya no parece opinador sino cuentachistes. — Diana Osorio (@diamaov) November 30, 2022

Las afirmaciones de Tobón se dan días después de su reunión con el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, la cual causó fuertes críticas de simpatizantes del petrismo en las redes sociales. E, incluso, propició que el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, le retirara su respaldo en su aspiración a gobernar la capital de Antioquia.

“No creo que Gustavo Petro le crea mucho a Daniel Quintero porque el presidente es inteligente y sabe qué clase de tipo es ese”: Gilberto Tobón

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el actual candidato a la alcaldía de la capital paisa, Gilberto Tobón, tienen algo en común: respaldaron la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia. Sin embargo, son como el agua y el aceite, y desde el progresismo se han convertido en dos fuertes enemigos políticos.

Los líderes de Quintero, por ejemplo, han cuestionado que Tobón, curtido académico y abogado con ideas de izquierda, haya asegurado que Álvaro Uribe no ordenó los falsos positivos. Además, han polemizado porque el excandidato al Senado se reunió con el expresidente del Centro Democrático el viernes pasado en Medellín.

En diálogo con SEMANA, Tobón se fue lanza en ristre contra Quintero. “Dije que el alcalde es liso y mañoso. Eso es lo que es es señor. Cómo le parece que Quintero está soñando para ser presidente. ¡Por Dios! Y acabó con Medellín. No creo que Gustavo Petro le crea mucho porque el presidente es inteligente y sabe qué clase de tipo es”, denunció.

Así mismo, se refirió a la reunión que sostuvo con el expresidente Uribe, que calificó de “cordial”.

“Fue una reunión cordial, la facilitaron unos amigos míos y el mismo expresidente, él dijo que quería hablar conmigo y se dio el encuentro. Fue una cita amable. Se conversó sobre la ciudad de Medellín. Era sobre ese tópico”, dijo.

De igual manera, habló sobre las críticas de simpatizantes del petrismo tras su encuentro con el líder del Centro Democrático.

“¡Por favor! Hay yihad petrista, la yihad petrista cree que Petro es Dios y no se equivoca y que estuvo en Egipto llevando un decálogo, así como Moisés bajó con 12 tablas en el Sinaí, muy cerca de Egipto. Yo no creo eso. Petro es un presidente que va a tratar de hacer reformas, pero es un simple mortal como somos todos y también se equivoca. Yo sabía que algunos petristas se iban a venir encima, son pagados y están en los sitios donde ellos se reúnen a tuitear todo el día. Me resbalan. No discuto con fanáticos”, expresó.