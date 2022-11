La derecha y la centroderecha se alistan para conquistar alcaldías y gobernaciones en el 2023; así está la batalla en Antioquia y la Costa

Apenas Gustavo Petro se posesionó como presidente, la derecha y la centroderecha empezaron a calentar motores para las próximas elecciones regionales y locales, que se realizarán en octubre de 2023. Dichas corrientes políticas buscarán ganar tiempo y evitar que la izquierda, hoy en el poder en la Casa de Nariño, termine por arrasar en ciudades y departamentos.

El expresidente Álvaro Uribe madrugó a sus giras desde agosto pasado. Su partido, el Centro Democrático, trazó recorridos por todo el país al estilo de sus afamados consejos comunales, en los que el líder político escucha a las comunidades, lanza noticias y le hace llamados al Gobierno.

En Cali, Medellín, Yopal, Cúcuta e Ibagué, a donde llegará durante este fin de semana, Uribe aprovechará su olfato político para detectar candidatos a las alcaldías y gobernaciones. Además, su partido tiene una plataforma virtual en la que los posibles aspirantes manifiestan la intención de postular sus nombres. Aunque el uribismo quiere retomar el control de gran parte de las regiones, sabe que no lo puede lograr solo. Por eso, el propio expresidente abrió las puertas para una alianza amplia con sectores ideológicos afines.

Por ejemplo, Medellín y Antioquia están nuevamente en la mira del Centro Democrático. Uribe busca aprovechar el descontento de un sector de los empresarios paisas con el alcalde Daniel Quintero, sus constantes peleas con la institucionalidad en la región y sus señalamientos por presunta corrupción.

En público, las agresiones verbales son evidentes, mientras las redes sociales estallan constantemente ante los señalamientos mutuos entre la bancada del Centro Democrático y el alcalde de Medellín. Los ataques ya llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El expresidente Álvaro Uribe se ha visto muy activo en la vida política ultimamente. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

En la marcha del 15 de noviembre, en la que se movilizaron quienes respaldaron los primeros 100 días de Gustavo Petro, las concentraciones en Medellín fueron escasas. Ni siquiera el alcalde Quintero, quien anunció un día antes que marcharía, salió a las calles.

Asimismo, en la segunda vuelta presidencial, Rodolfo Hernández, quien representó lo contrario al progresismo, consiguió más de 1.800.000 apoyos en Antioquia, mientras que Petro logró 942.000. El ingeniero santandereano ganó en 113 de 125 municipios, entre ellos la capital.

Pero Medellín no es una plaza fácil en lo electoral. Quien pretenda conquistar a sus ciudadanos no puede competir solo. En los últimos años, la tendencia triunfadora es la de un candidato independiente, pero cobijado por la sombrilla de varias alianzas políticas.

El único que hoy podría, eventualmente, inclinar el péndulo sería Federico Gutiérrez, un líder probado en la Alcaldía de la capital de Antioquia, que terminó su gobierno con más del 90 por ciento de aceptación y obtuvo más de 603.000 electores en la primera vuelta presidencial en Medellín. Fico no ha tomado una decisión, aunque cada día crece el ruido de líderes que le piden en las calles que “recupere a Medellín”.

Federico Gutiérrez podría ser la apuesta más segura de la derecha. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

Apenas comenzó el gobierno de Petro, los seguidores del líder paisa pensaron que él podría participar en un escenario local. Pero 100 días después, y ante el arranque difícil del líder del Pacto Histórico, Gutiérrez ha visto la oportunidad de convertirse en el líder de la oposición, una figura que pavimentaría su candidatura presidencial para 2026.

Gutiérrez tendría una gran opción en la alcaldía de Medellín por su reciente campaña nacional. En los círculos políticos estiman que, aun cuando es independiente, acercaría a varias vertientes, entre ellas el Centro Democrático. Sin embargo, no es descabellado pensar también en una candidatura por la gobernación de Antioquia.

En la capital paisa hay cinco vertientes políticas, y analistas de la región coinciden en que quien más logre alianzas triunfaría. Están la del Pacto Histórico, el movimiento del alcalde Daniel Quintero, el fajardismo, el uribismo, Federico Gutiérrez y los movimientos tradicionales.

El Centro Democrático les apostaría a varios nombres. Ve con buenos ojos a Fico, pero, si no se decide, en la fila está el concejal Alfredo Ramos, quien perdió frente a Daniel Quintero en las elecciones de 2019 por menos de 35.000 votos.

Alfredo Ramos también suena como una carta fuerte de la derecha. - Foto: suministrada a semana

La aspiración de Ramos no está definida, pues lo motivan para aspirar a la gobernación de Antioquia. Sebastián López, otro concejal de Medellín y sobrino de Fabio Valencia, ha dicho que le gustaría una precandidatura a la alcaldía.

Ana Cristina Moreno, exdiputada, exprecandidata a la alcaldía de Medellín y exdirectora de Planeación departamental, también está en el ojo del uribismo, aunque ella no lo ha decidido. Lo mismo que Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, y Carlos Mario Estrada, exdirector nacional del Sena.

SEMANA conoció que el anillo más cercano a Álvaro Uribe le está pidiendo a Paola Holguín que renuncie al Senado y se lance a la gobernación o la alcaldía. La decisión no está descartada, pero no es sencilla. Depende de la eventual aspiración de Federico Gutiérrez y si ninguna de las otras candidaturas registra aceptación a comienzos de 2023. Además, la congresista mantiene la filosofía de que elegirse y renunciar a un cargo de elección popular no es un asunto serio.

Sea cual sea el candidato que recoja a la centroderecha, deberá buscarse una alianza entre sectores afines, pues nadie quiere cometer los errores de 2019 cuando Daniel Quintero le ganó a Alfredo Ramos por menos de 35.000 votos porque la centroderecha se dividió.

Alex Char, mientras tanto, puede ser la carta más fija para la Alcaldía de Barranquilla. - Foto: ALEXANDRA RUIZ - semana

¿Y la Costa?

El Caribe se convirtió en un punto de honor para la centroderecha, especialmente la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla. Allí, contrario a lo que ocurrió en 2019 con Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, no ganaron la izquierda o los sectores alternativos.

Esa joya de la corona será una de las plazas más peleadas en las elecciones regionales. Sobre todo cuando Petro arrasó en la costa y en Barranquilla superó los 358.000 votos, 32.700 electores más que Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial.

Aunque el Caribe le sonrió a Petro en las urnas, en el escenario regional las cuentas son distintas. En Cambio Radical, especialmente la casa Char, creen que Alejandro Char se convertiría en el as bajo la manga en 2023.

Char está medido como alcalde, terminó su administración con más del 90 por ciento de aprobación, tiene estructura política y en la costa lo reconocen como buen ejecutor. El excandidato presidencial quiere aspirar a la alcaldía. Al menos así se lo ha hecho saber a varios de sus más cercanos colaboradores.

Char, quien tiene siete concejales en Barranquilla y siete diputados del Atlántico cercanos, sabe que su nombre pesa entre la baraja de elegibles y, si finalmente decide medirse, no lo hará hasta después de mayo de 2023. Al fin y al cabo, su derrota presidencial es reciente y carga entre pecho y espalda los escándalos de la exsenadora Aida Merlano, quien lo relacionó con presuntos hechos de corrupción electoral.

“Creo que la casa Char sabe que para conservar la Alcaldía de Barranquilla deben sacar al ruedo a su ficha más fuerte: Alejandro Char. Una figura desgastada que viene de una derrota en las pasadas consultas presidenciales y que se lanza por tercera vez al mismo cargo”, le dijo a SEMANA Nicolás Petro, diputado del Atlántico, clave en extender el poderío del Pacto Histórico en la región.

Máximo Noriega y Miguel Ángel del Río serían, al menos hasta ahora, las eventuales fichas del Pacto Histórico para medir fuerzas con la centroderecha y derecha en Barranquilla. La insatisfacción de los costeños por el gobierno después de las actuales inundaciones, las tarifas de energía que no disminuyen, la recesión que se avecina y el desgaste que podrían generar las reformas de Petro son factores que aprovecharán los candidatos contrarios a la izquierda en el Caribe.

La estrategia de la centroderecha es recuperar el mayor número de alcaldías y gobernaciones. En el Valle del Cauca, el exsenador Gabriel Velasco sería la fórmula para la gobernación del Centro Democrático y se mediría con Dilian Francisca Toro, de La U. En Cali, Bogotá, Cartagena, entre otras ciudades, los candidatos opositores al petrismo saltarán al ruedo en los primeros meses de 2023.