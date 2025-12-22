POLÍTICA

“No me haga reír”: el exministro Andrés Felipe Arias sugirió el candidato de Juan Manuel Santos en 2026 y refutó a Martín Santos

Arias le contestó a Martín Santos, quien había afirmado que su padre, el nobel de paz, hoy no tiene candidato presidencial.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 9:42 p. m.
De izquierda a derecha: Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias y Martín Santos.
De izquierda a derecha: Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias y Martín Santos. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2:AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

El expresidente Juan Manuel Santos reapareció hace dos semanas y no ocultó que busca promover al centro ideológico en las elecciones presidenciales de 2026.

Graba videos, habla de sus logros cuando ocupó la Casa de Nariño, reconoce lo pactado en el acuerdo de paz que firmó con las Farc y ha dejado sobre la mesa su preocupación sobre los extremos políticos, que pueden tomarse la Casa de Nariño después del 7 de agosto de 2026.

Sin embargo, Santos no ha dicho abiertamente quién será su candidato a la presidencia.

Este lunes, 22 de diciembre, Martín Santos, el hijo del nobel, dijo en redes sociales que su padre aún no tiene candidato a la Presidencia. “Juan Manuel Santos no tiene candidato”, escribió textualmente. “No me haga reír”, respondió el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien fue su compañero en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Martín Santos aclaró que su padre no tiene candidato al responderle a un ciudadano que aprovechó sus redes sociales para afirmar que el candidato de Santos es el antioqueño Sergio Fajardo.

Ante ese cruce de especulaciones, el exministro Andrés Felipe Arias —quien ha dejado entrever que Santos estuvo detrás de su condena por Agro Ingreso Seguro, que lo enredó con la Justicia y lo sacó del escenario político desde el 2010—, dejó al descubierto el nombre del supuesto candidato del nobel.

Según dijo, se trataría del exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras.

De izquierda a derecha: Martín Santos y Juan Manuel Santos.
De izquierda a derecha: Martín Santos y Juan Manuel Santos. Foto: Getty Images.

Arias compartió un video de Barreras, en una entrevista que le concedió a la exdirectora de SEMANA, Vicky Dávila, en la que puso al descubierto el papel que cumplió para convertir a Juan Manuel Santos en presidente de Colombia.

“Yo seguí, claramente, un plan de acción, una hoja de ruta para que el hombre que podía hacer la paz, Juan Manuel Santos, fuera presidente. Y lo fue. Y para que no fuera Andrés Felipe Arias. No le doy más detalles”, reveló Barreras.

Dávila, en su papel de periodista, le dijo que lo que decía era una cosa “medio macabra” y Barreras respondió que no.

Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Santos y Mauricio Lizcano.
De izquierda a derecha: Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Santos y Mauricio Lizcano. Foto: FOTOS: SEMANA.

Roy Barreras es cercano a Juan Manuel Santos, pero no ha recibido el guiño oficial o público por parte del expresidente, quien también tiene afinidad con Sergio Fajardo, Mauricio Cárdenas (fue su ministro de Hacienda), Claudia López, Juan Fernando Cristo, el excanciller Luis Gilberto Murillo (fue ministro de Medio Ambiente), entre otros.

Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo
De izquierda a derecha: Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo. Foto: SEMANA

Santos es cercano a Barreras, pero el exembajador defiende las políticas de Gustavo Petro y eso le ha costado un distanciamiento político, según fuentes cercanas al exdiplomático.

Al fin y al cabo, Santos ha querido desmarcarse del petrismo y ha lanzado más de una crítica contra el actual presidente.

El expresidente Iván Duque le dijo a SEMANA que el papel de Santos es “tratar, por un lado, de distanciarse del Gobierno Petro, lo cual le queda difícil porque muchos de sus alfiles y más importantes funcionarios estuvieron involucrados en la administración Petro”. Se refiere a los exministros Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria, Mauricio Lizcano, Alfonso Prada, Luis Gilberto Murillo, entre otros.

A juicio de Duque, después de tres años en los que Santos tuvo embajadores, ministros, entre otros funcionarios en la actual administración, no puede desligarse fácilmente. “Es muy difícil, la evidencia es notoria”, dijo.

Por eso, es muy temprano para que Santos anuncie quién será su candidato de cara al 2026.

