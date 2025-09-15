“No me pidieron un miserable sistema de subsidios”: Gustavo Petro al movimiento estudiantil

En medio de la ola de criticas que se ha desatado en varios sectores políticos en el país, por el nombramiento que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, de Juliana Guerrero para que asuma como viceministra de las Juventudes. El mandatario publicó un fuerte trino en sus redes sociales.

En el mensaje de este lunes, 15 de septiembre, el jefe de Estado aseguró que le cumplió a los jóvenes, en el marco de su plan de Gobierno.

Además, anotó que dentro de las políticas que ha definido en su administración para el sector estudiantil ha logrado, según él, que la calidad de las universidades públicas sea superior a las privadas.

También aprovechó para lanzar varias pullas: “La consigna que yo atendí del movimiento juvenil, que es más que un movimiento estudiantil, es que hubiera una universidad pública y de calidad en Colombia”.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“No me pidieron un miserable sistema de subsidios a algunos jóvenes pobres para estudiar en universidad privada. Hemos cumplido, hoy más que nunca el promedio de calidad de la universidad pública es muy superior a la de la universidad privada, que se volvió negocio”, recalcó Gustavo Petro.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2025

Sumado a ello expresó: “Hoy hay muchos más jóvenes en la universidad que nunca, y hoy no se paga por estudiar en una universidad pública, y el año entrante debe ser el ‘Gran Salto Adelante’ en el fortalecimiento de la universidad pública de Colombia”.

“Colombia se desarrolla por sus cerebros. El mayor plan nacional es el de la expansión del intelecto general de la sociedad”, puntualizó en el trino que publicó en su cuenta personal de X.

Sobre el caso puntual de Juliana Guerrero, el viernes de la semana pasada, habló el actual ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. Pero su respuesta dejó más interrogantes sobre el futuro de la joven para ocupar el Viceministerio de las Juventudes de esa cartera.

Juliana Guerrero. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“No iba a hablar del tema”, insistió Florián en el Congreso de la República, luego de ser abordado por varios periodistas.

No obstante, frente a las supuestas irregularidades en la hoja de vida de Juliana Guerrero, hace varios días, se interpuso una denuncia en su contra en la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal.