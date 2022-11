“No nos enseñan economía”: la dura crítica de María Fernanda Cabal al sistema educativo de Colombia

Cabal afirmó que el gran lastre de la educación en el país es que a los jóvenes no se les imparten principios básicos de economía.

La senadora María Fernanda Cabal realizó el pasado sábado una fuerte crítica al sistema educativo en Colombia.

La senadora del Centro Democrático aseguró que el “gran lastre” de la educación en el país es que a los jóvenes no se les imparten principios básicos de economía.

“El gran lastre de la educación en Colombia es que no nos enseñan economía, principios básicos de economía. Si usted no aprende economía, no entiende la vida. La economía es vida”, dijo.

De igual manera, la congresista manifestó que durante cinco años a los estudiantes les enseñan “basura”, al tiempo que cuestionó los costos de los programas de las universidades y el tiempo que duran.

La educación en Colombia tiene un gravísimo problema y es que no nos enseñan economía. Si usted no aprende economía no entiende la vida, porque la economía es vida.#SoyCabal 🇨🇴 pic.twitter.com/HOtIqZIy2f — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 26, 2022

“Aquí solo le enseñan basura a un montón de jóvenes durante cinco años. Primero, demasiado tiempo. Segundo, muy costoso. Tercero, no enseñan para la vida. Entonces, si Colombia tiene una mano de obra barata, edúquennos primero en cosas prácticas que le gustan al pelao”, dijo.

“El pelao no tiene cinco años para invertirle a una educación que la mitad es basura”, subrayó.

María Fernanda Cabal, contra iniciativa en el Congreso para fortalecer la educación sexual en los colegios: “Quieren acabar con la libertad "

En días pasados, la senadora Cabal rechazó un proyecto de ley que cursa en el Congreso y busca “fortalecer la educación integral en sexualidad” en los colegios públicos y privados.

En su cuenta en Twitter, Cabal realizó la semana pasada algunas publicaciones en torno a la iniciativa radicada en la Cámara de Representantes en 2021, cuestionando que, de ser aprobada, aplicará de manera obligatoria en todos los niveles de educación, incluso en las facultades de Salud y Educación; también para los docentes en ejercicio.

Resaltador en mano, María Fernanda Cabal subrayó los que a su juicio son los puntos polémicos del proyecto de ley, en uno de ellos se lee que la iniciativa busca “el reconocimiento y la eliminación de estereotipos, roles y normas que condicionan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes”.

En rechazo del fragmento en mención, la senadora trinó: “Pretenden dirigir la identidad sexual de nuestros niños de todas las edades. A los niños se les respeta, es la familia la encargada de enfocar la educación de sus hijos”.

En ese sentido, agregó: “¡Habrá que recordar que la Corte Constitucional estableció que la cátedra de educación sexual en Colombia se debe dictar en bachillerato, no en todos los niveles educativos! ¡Esto es aberrante y nos opondremos! ¡Defendemos la familia!”.

Otro de los puntos cuestionados por María Fernanda Cabal dice: “Formar en el ejercicio de una sexualidad responsable, que promueva el cuidado del propio cuerpo y el respeto por el cuerpo de los demás, desde un enfoque integral de promoción de derechos sexuales y reproductivos, construcción de la identidad sexual, cuidado mutuo y preparación para una vida armónica y responsable”.

Al respecto, Cabal publicó en Twitter: “Un niño de preescolar debe recibir educación en lenguaje, matemáticas, dibujo, etc., no en asuntos sexuales para los que no está preparado”.

Otro de los cuestionamientos giró en torno a la obligatoriedad del proyecto de ley, en caso de ser aprobado, para las instituciones privadas, como lo reseña el artículo 14.

“Quieren acabar con la libertad de los Colegios privados, para imponer una cátedra de sexualidad, sin que importe la opinión e intervención de la familia”, opinó la senadora María Fernanda Cabal, una de las más férreas opositoras del Gobierno de Gustavo Petro