Algunas voces del centro político están preocupadas porque, hasta el momento, no logran consolidar una candidatura presidencial, según los más recientes sondeos de opinión. Y lo más probable es que ese sector termine disputándose entre la izquierda, con Iván Cepeda, y la derecha, con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

Este fin de semana, la excanciller María Ángela Holguín grabó un video y lo publicó en sus redes sociales, en el que se unió a las críticas contra Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien busca acercar al centro a la candidatura de la senadora del Centro Democrático.

“La voz del centro no es la voz de Oviedo”, dijo Holguín, quien ha dejado a un lado el tono diplomático para expresar su posición.

María Ángela Holguín y Sergio Fajardo. Foto: Diego Andres Zuluaga Zuluaga

“Hemos estado oyendo en estos últimos días unas voces, las mismas de siempre, que dicen que Sergio Fajardo se tiene que unir a Paloma para salvar al país, porque Paloma y Oviedo son el camino. Yo les digo la verdad: no conocen a Fajardo”.

A juicio de Holguín, su pareja, Sergio Fajardo, sí representa al centro ideológico. “Ese es el centro y ese es el centro que necesitamos que llegue a la primera vuelta”, enfatizó.

En un recorrido en los medios, Holguín reiteró sus palabras y señaló que Oviedo tiene posturas de centro, pero no necesariamente pertenece a ese sector ideológico. También hizo referencia a la exministra de Educación y exsenadora, María del Rosario Guerra, quien hace parte de la derecha, del Centro Democrático y es la gerente de la campaña presidencial de Paloma Valencia.

María Ángela Holguín repartió volantes con Sergio Fajardo. Foto: Prensa Sergio Fajardo

“Juan Daniel Oviedo es de centro, ¿pero dónde está actualmente? Hoy está en una campaña política del Centro Democrático que la maneja abiertamente el presidente Álvaro Uribe. Vamos a ver el señor Oviedo qué va a poder hacer en caso de que llegue (al poder) y se convierta en vicepresidente de Colombia“, afirmó Holguín.

SEMANA habló con Juan Daniel Oviedo y le preguntó por los señalamientos de la excanciller. Él respondió: “No vamos a responder a señalamientos odiosos y descalificativos”.

La fórmula vicepresidencial afirmó que, mientras recibe críticas, seguirá con su agenda. “Seguiré adelante con hechos y buscando a los electores. Hoy, precisamente, seguiré volanteando por las calles, hablando directamente con las personas”, manifestó.

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

María Ángela Holguín —quien se ha convertido en una de las principales defensoras de Sergio Fajardo— se mostró optimista frente a las posibilidades de su campaña y a un eventual repunte en la recta final.

“Hace unos meses, en la elección presidencial de Portugal, el candidato de centro, unas semanas antes de la elección, tenía el 6 %. Y ganó con el 66 %. Y cuando uno mira el mensaje de ese presidente a sus pobladores, fue: no voy a hacer partícipe de la discusión de los extremos, voy a ser responsable con Portugal. Tenemos una gran oportunidad de ser conscientes y responsables de que no podemos dejar que los extremos acaben con el país. La elección no está definida, la definimos nosotros el 31 de mayo en las urnas”, contó.