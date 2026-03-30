María Ángela Holguín descartó alianza entre Sergio Fajardo y Paloma Valencia: “La voz del centro no es la voz de Oviedo”

María Ángela Holguín, exministra de Relaciones Exteriores y compañera sentimental de Sergio Fajardo, se refirió a los análisis de algunos sectores políticos que sugieren una alianza entre el exgobernador de Antioquia y Paloma Valencia, la candidata presidencial del Centro Democrático, de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

“La voz del centro no es la voz de Oviedo”, así empezó la declaración de la excanciller del gobierno de Juan Manuel Santos, refiriéndose a la figura de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Valencia, a quien la opinión pública reconoce hoy como una de las figuras más representativas de ese sector de la política colombiana.

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A renglón seguido, ella se refirió a una de las conversaciones que ha tomado relevancia en el debate electoral: “Hemos estado oyendo en estos últimos días unas voces, las mismas de siempre, que dicen que Sergio Fajardo se tiene que unir a Paloma para salvar al país, porque Paloma y Oviedo son el camino. Yo les digo la verdad: no conocen a Fajardo”.

Luego, Holguín destacó la figura del candidato presidencial: “No hemos llegado a la primera vuelta porque la voz del centro tiene que ser escuchada. La voz del centro es alguien que, con la experiencia como alcalde de Medellín, como gobernador de Antioquia, como docente durante 25 años de su vida, ha demostrado el respeto hacia los demás”.

María Ángela Holguín y Sergio Fajardo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

La interpretación de la exministra de Relaciones Exteriores es que Sergio Fajardo sí sería la representación del centro político: “Ese es el centro, y ese es el centro que necesitamos que llegue a la primera vuelta”. Así las cosas, se descarta una alianza, por ahora, del exmandatario departamental con Paloma Valencia.

En cuanto a otras versiones que circularon en redes sociales, según las cuales Fajardo daría un paso al costado por los números que ha logrado en las encuestas, fuentes de su campaña política le cerraron el paso a los rumores: “Sergio Fajardo, su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, y todo su equipo están más vivos que nunca”.

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El candidato presidencial está recorriendo varias regiones de Colombia y ha anticipado los nombres de las personas que podrían acompañarlo en un eventual gabinete. Por ejemplo, la semana pasada informó que Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, se desempeñaría como su ministro de Hacienda.