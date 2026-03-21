Comenzó la campaña por la primera vuelta presidencial. Se empezaron a configurar los equipos de los aspirantes y a efectuar gestiones para conseguir recursos. Detrás de ellos hay viejos conocidos de la política e influyentes empresarios que buscan posicionarlos como la primera opción en las urnas el próximo 31 de mayo.

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SEMANA hizo un sondeo por las cuatro candidaturas que puntean en las encuestas para conocer cómo se están moviendo los hilos electorales.

Se remitió un cuestionario a los equipos de comunicaciones de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo a fin de esclarecer quiénes son sus estrategas de cabecera, cuánto dinero han invertido en el proyecto político y la cantidad de personas que trabajan en él. El aspirante presidencial del Pacto Histórico fue el único que no atendió las preguntas, pese a la insistencia de esta revista desde el 17 de marzo.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

La campaña del abogado evitó revelar los nombres de las personas que le hablan al oído y direccionan su plan. Sin embargo, en la respuesta oficial, se destacó al gerente general del proyecto, Carlos Andrés Ríos Puertas, ligado al expresidente Álvaro Uribe y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Él fue concejal de Medellín y viceministro de Defensa en la administración de Iván Duque. SEMANA conoció que su estratega principal es Carlos Suárez, quien también fue asesor de Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, de Álex Char, alcalde de Barranquilla, y del exprocurador Alejandro Ordóñez.

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Durante la etapa de recolección de firmas del grupo significativo Defensores de la Patria, que avaló su candidatura presidencial, se invirtieron 1.535 millones de pesos, de los cuales el 33 por ciento se destinó al recordado evento realizado en el Movistar Arena de Bogotá. Se anticipó que la plata que llegará para la campaña proviene del patrimonio del aspirante y de créditos bancarios, que serán pagados con la “eventual reposición estatal de votos, conforme a la legislación electoral vigente”.

La campaña está conformada por diez gerencias, cada una con su coordinador departamental, lo que representa 320 líderes a nivel nacional. A ellos se suman los coordinadores municipales.

En cuanto al papel de estos últimos, se agregó: “Todos ellos actúan ad honorem, movidos únicamente por la convicción de que esta causa representa un verdadero cambio para Colombia. Su esfuerzo no se mide en salarios, sino en compromiso y esperanza”.

Paloma Valencia

Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

La campaña de Paloma Valencia tiene influencia de dos estrategas. Por un lado, el expresidente Álvaro Uribe y, por el otro lado, Luis David Duque, que en la pasada elección presidencial se la jugó con Federico Gutiérrez, impulsó a Jaime Pumarejo a la alcaldía de Barranquilla y ha tenido protagonismo en otras contiendas.

Ante el cuestionario remitido por SEMANA, la campaña dijo que cuenta con el acompañamiento de todos los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, y que cada uno aportará desde su mejor frente: Enrique Peñalosa, David Luna, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Juan Manuel Galán.

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También se nombró a María del Rosario Guerra, María Isabel Nieto (gerente de la campaña de Juan Daniel Oviedo), Pedro Agustín Valencia (hermano de Paloma) y Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático.Sobre la financiación, se detalló que la plata llegará exclusivamente a través de un crédito bancario que se está gestionando.

“En este momento, está organizando su estructura de campaña y programando los gastos a realizar una vez se obtenga el crédito”. Valencia está respaldada, hasta ahora, por 130 personas vinculadas laboralmente en las siguientes áreas: estratégica, programática, política, administrativa, logística, agenda, seguridad, comunicaciones y servicios generales.

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

El estratega de Sergio Fajardo es el catalán Antoni Gutiérrez, quien acompañó a Gustavo Petro en su triunfo presidencial en 2022. Tiene renombre en América Latina por haber estado detrás de las victorias de Alberto Fernández, en Argentina, y Claudia Sheinbaum, en México.

El equipo de confianza del exgobernador de Antioquia lo complementa Sara Moreno (gerente operativa), Federico Restrepo (gerente general), Jennifer Pedraza (jefe de debate), Martín Rivera (coordinador político) y María Eugenia Escobar (tesorera).

También hay 23 asesores en varios frentes, entre los que se destacan Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República; Pilar Gaitán, exviceministra de Relaciones Exteriores; Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá; y Gonzalo Hernández, exviceministro de Hacienda.

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En materia económica, se describió que hasta ahora se está abriendo la cuenta de la campaña para registrarse en Cuentas Claras, el aplicativo en el que se reportan los ingresos y gastos. Finalmente, se contó que 100 personas están vinculadas laboralmente a la campaña, distribuidas en las áreas de comunicaciones, digital, programática, regiones, movilización, diseño, jurídica, dirección y financiera. En cuanto a los voluntarios, se describió que hay 100.000 registrados en todo el país.

Iván Cepeda

Iván Cepeda Castro, candidato presidencial. Foto: Foto: Heidy León

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, es la jefa de debate y se está encargando de acercar a más sectores progresistas a Cepeda. Petro es un consejero y guía del candidato, según las fuentes consultadas. Las mismas también dieron pistas sobre la financiación de la campaña de la izquierda. Se contó que, aun cuando están haciendo acercamientos con algunos bancos para acceder a préstamos, han encontrado resistencias y podrían estar en desventaja frente a otros aspirantes a la Casa de Nariño, “como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia”.

En cuanto a los números y los gastos, la instrucción que se habría emitido desde la dirección de la campaña es que debe ser austera y bajo altos niveles de rigurosidad. Los persigue el fantasma de las irregularidades detectadas en la financiación de la campaña Petro Presidente.

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La figura de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial también tiene peso en la estructuración de la aspiración del Pacto Histórico. Ella aterrizó con sus personas de confianza y los aliados del Consejo Regional Indígena del Cauca. Precisamente, sus apariciones públicas son coordinadas por los mismos consejeros del Cric y sus mayores. Según los planes, ella siempre estará respaldada por una o dos chivas, declaradas en minga, en cualquier rincón del país donde vaya junto con Iván Cepeda.

Los otros rostros

Roy Barreras va acompañado de controvertidos asesores a la primera vuelta presidencial. El más destacado es Xavier Vendrell, que apoyó a Gustavo Petro en las campañas de 2018 y 2022, cuestionado por la opinión pública a raíz de los favores que, presuntamente, ha recibido de la Casa de Nariño en los últimos años, como su nacionalidad exprés.

Roy Barreras, candidato presidencial. Foto: José Vargas

También tiene enfilados a Ángel Beccassino, estratega de la campaña de Rodolfo Hernández en 2022; Antonio Solá, quien acompañó a Juan Manuel Santos en su reelección; y Marco Cartolano, un asesor de comunicación digital.

Las campañas siguen destapando sus cartas; otras prefieren guardarlas con precaución ante la opinión pública para no alterar el debate electoral. La carrera ya arrancó y el miércoles 25 de marzo se sorteará la posición en el tarjetón de cada uno de los aspirantes con sus fórmulas vicepresidenciales.