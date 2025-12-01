“No salió ni un peso”: Gustavo Petro reaccionó a la imputación contra dos de sus exministros por escándalo en la UNGRD

Este lunes 1 de diciembre, la Fiscalía realizó la imputación de cargos en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

En la audiencia contra los exministros de Hacienda e Interior, el ente acusador mencionó a varios congresistas que habrían sido “contactados” para aprobar los proyectos radicados por el Gobierno Nacional.

Frente a esa diligencia, reaccionó el presidente Gustavo Petro, ya que tanto Bonilla como Velasco hacían parte de su gabinete de Gobierno. La postura del mandatario se dio a través de su cuenta personal de X.

“La intención de hacer sobre el presupuesto cupos de contratación para parlamentarios que yo mismo denuncié en el gobierno de Pastrana/Santos en el Congreso, no está permitido en mi Gobierno”, posteó el presidente Petro.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

Y avanzó en el mensaje: “El intento que hicieron en la UNGRD no prosperó. No salió ni un peso de la UNGRD con ese propósito por una simple razón: Despedí de su puesto al que lo quería hacer y lo hice a tiempo”.

El post de Petro sobre el escándalo de corrupción en la UNGRD, se dio luego de que en la audiencia de imputación de cargos, su exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió explicaciones a la Fiscalía.

“Magistrada, a todos los intervinientes en el proceso, debo confesar que estoy muy confundido. Estoy muy confundido porque es como me voy a defender si me acusan de haber intentado comprar ocho congresistas de la Comisión Primera y no sé quiénes son. ¿Cómo no voy a estar confundido si hablan de casi 600 mil millones de pesos en contratos en el Instituto Nacional de Vías y no sé a qué congresistas se les ofrecieron ni para qué proyectos de ley, a cambio de qué?”, dijo Velasco.

Volviendo a la audiencia de imputación, se expresó que uno de los proyectos que más tenía urgencia en su aprobación tenía que ver con la reforma pensional, la cual estaba en estudio en la Comisión Primera del Senado. Para esto se buscaron a varios congresistas que hacían parte de la coalición con el fin de que dieran su voto favorable en el debate.

En ese aspecto en específico, la fiscal María Cristina Patiño mencionó, en por lo menos tres oportunidades, a la senadora Martha Peralta, quien habría sido contactada por el ministro Velasco con el fin que impulsara esta reforma.

“En la Comisión Séptima se estaba tramitando la reforma pensional De esa Comisión hacían parte las senadoras Martha Peralta y Berenice Moreno. Y en esa Comisión el ministro Velasco envía a Olmedo López para que le colabore a la senadora Peralta, con lo que ella necesite para que ampliara las mayorías que requería el Gobierno para la aprobación de esa reforma”, anotó la fiscal del caso.