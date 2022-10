“No se puede comprar tierras con TES”: José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda del gobierno del presidente Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, aseguró que no es posible hacer la compra de 3 millones de hectáreas por medio de los Títulos de Deuda Pública (TES).

En ese mismo sentido, el titular de la cartera de Hacienda aseguró que, en compañía de su equipo asesor económico, se estudió la posibilidad de implementar dicha medida de los TES y llegaron a la conclusión de que esto generaría una gran afectación a la economía del país.

“No sé si el presidente dijo eso o no (la compra de los 3 millones de hectáreas), en todo caso desde el Ministerio de Hacienda tiene claro, ya que no se puede hacer, o sea, no se puede comprar tierras con TES”, aseveró el titular de Hacienda.

Asimismo, el alto funcionario del gobierno Petro señaló que tampoco es viable aumentar la deuda pública, argumentando que como prioridad es necesario que el país cumpla la regla fiscal.

“Igual si hiciéramos eso (...) igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir”, indicó Ocampo.

Si bien el ministro Ocampo señaló que a la luz de la reforma agraria que se avecina, la compra de tierras tendrá que ser financiada, definitivamente no será con títulos de deuda, según la posibilidad que había mencionado el presidente Petro.

Esto era lo que había acordado el Gobierno antes del anuncio de MinHacienda

El Gobierno nacional del Pacto Histórico llegó a un acuerdo con el gremio ganadero del país reunido en Fedegán, en el que se inicia el proceso de compra de 3 millones de hectáreas, que se sumarán al programa que diseñó el presidente Gustavo Petro para reactivar la producción agrícola del país.

En ese sentido, la ministra de Agricultura, Cecilia López, al término de una reunión de alto nivel con el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, indicó que el acuerdo que se logró sellar este jueves permitirá consolidar en el país una reforma agraria y la política de ‘paz total’.

“Hemos llegado a un acuerdo total con Fedegán y este es un acto histórico, empieza y arranca el tercer componente de la reforma agraria; ya teníamos el primero que era la titulación y lo estamos haciendo con un número significativo de hectáreas con más de 600.000 y está en proceso lo de la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC), donde se arrendarán 125 hectáreas para organizaciones campesinas y hoy arranca la compra de tierras con Fedegán”, sostuvo López.

Y agregó la funcionaria del gabinete del Gobierno nacional en la declaración que dio en la Casa de Nariño: “El presidente de Fedegán ha hecho una labor extraordinaria y queremos reconocer que es una señal para ese sector que debe apoyar al Gobierno y ese sector es el que cree que la reforma agraria es una realidad”.

A su turno, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, destacó el proceso que se logró con el Gobierno nacional, al señalar que el proceso tendrá una metodología de diálogo y concertación.

“Hemos avanzado muy rápidamente. En menos de un mes hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país, que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo”, anotó el presidente gremial.

De acuerdo con altas fuentes del Gobierno nacional, el viernes de esta semana se formalizará el acuerdo sobre la compra de 3 millones de hectáreas de tierra en un evento que liderará el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.