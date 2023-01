“No solo es improvisación, es la entrega del país a los grupos criminales”: Fico Gutiérrez sobre anuncio del ELN desmintiendo cese al fuego

El anuncio hecho por el ELN este martes, en el sentido de que aún no hay un acuerdo con el Gobierno para un cese al fuego bilateral, cayó como un baldado de agua fría en la Casa de Nariño y no tardó en desatar las críticas de los sectores opositores a la administración de Gustavo Petro.

A través de un comunicado, el Comando Central del ELN desmintió lo anunciado por Petro el pasado 31 de diciembre y aseguró que no hay acuerdo alguno sobre un cese bilateral del fuego.

El grupo guerrillero indicó que desde que se reiniciaron los diálogos de paz quedó claro que las decisiones se tomarían de manera conjunta y no unilateralmente.

Por esa razón, indican en el comunicado, el tema del cese bilateral del fuego es una propuesta del presidente Gustavo Petro, pero no una decisión acordada.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, dice el comunicado.

Uno de los más críticos con lo sucedido ha sido el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien se ha convertido en uno de los más férreos opositores al presidente Petro. Él aseguró que el actual Gobierno tiene “maniatada a la fuerza pública”.

“El Gobierno Petro anuncia lo que no es cierto. ELN dice que no acordaron ningún cese al fuego. Lo más grave de esto es que ya el Gobierno tiene maniatada a la fuerza pública y la población civil está indefensa”, expresó Gutiérrez.

El excandidato presidencial lanzó además una dura sentencia en contra del Gobierno: “No solo es improvisación, es la entrega del país a los grupos criminales”

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro finalizó el 2022 anunciando el cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, a partir del primero de enero hasta el próximo 30 de junio. Las organizaciones criminales son el ELN, las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, y el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y AGCy las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

Incluso, la Consejería presidencial para la Información y Prensa publicó una cartilla explicativa sobre el cese bilateral decretado este fin de año.

Según la consejería, el cese al fuego se haría efectivo con estas cinco organizaciones a partir del primero de enero. “La principal razón por la que el Gobierno nacional inicia este cese del fuego es la reiterada petición de las comunidades que habitan los territorios involucrados en este conflicto”, aseguró el canal oficial de la presidencia.

A renglón seguido, el canal oficial de la presidencia indicó que el objetivo de este cese del fuego “será la suspensión de la afectación humanitaria de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la Nación en general, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones al margen de la ley con las que se acordó dicho cese”.

Altas fuentes de la Casa de Nariño dieron a conocer que, tras lo dicho por el ELN, el presidente Petro convocó este martes a una reunión extraordinaria a su equipo más cercano de Gobierno para evaluar, qué medidas se adoptarán ante la postura del ELN en la que desmintió al jefe de Estado sobre un supuesto acuerdo de un cese bilateral del fuego.

En el encuentro de alto nivel, que se desarrollaría en la Casa de Nariño con la presencia del ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se definirá si se deroga o no el decreto que se expidió en el cual se formalizaba el cese bilateral con el ELN.

De la misma manera, el presidente Petro en compañía de esos funcionarios evaluará y analizará si las Fuerzas Militares retoman o no las operaciones contra este grupo guerrillero, las cuales se encuentran suspendidas tras el anuncio del decreto sobre el cese bilateral.