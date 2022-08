“No tengo conflicto de interés”: Gustavo Bolívar responde a polémico audio en el que anuncia que frenará un punto de la Reforma Tributaria

Este martes, los opositores al senador Gustavo Bolívar quisieron relacionarlo con un supuesto conflicto de intereses tras la filtración de una conversación telefónica donde el congresista habla sobre cómo frenará un punto de la reforma tributaria que, según él, afectaría la industria audiovisual del país.

“Tranquilo Harold (Trompetero) que yo freno todo eso, yo teniendo la batuta de la Comisión Tercera (del Senado), yo no dejo pasar eso. Yo cité mañana a una reunión con la ministra para que socialicemos el tema para llevar los argumentos a donde el ministro de Hacienda, pero eso no habrá problema”, se escucha a Bolívar en el audio.

Los opositores al senador progresista y algunos opinadores en redes sociales le cayeron encima y dijeron que el hoy congresista había ofrecido sus oficios a particulares interesados para frenar un texto de la reforma tributaria que los afecta. “Esto es corrupción y un asco. Ahí tienen el cambio”, añadió la opinadora de derecha Doña Pily en redes sociales. Unos más pidieron investigaciones a la Procuraduría y la Corte Suprema.

Bolívar, caracterizado por ser frentero, incluso, a la hora de decirles las verdades a sus propios compañeros de bancada en el Pacto Histórico, reveló en su cuenta de Twitter la conversación que sostuvo con Harold Trompero, quien hace parte de la industria audiovisual para despejar cualquier duda.

El audio q circula, lo envié al director de cine Harold Trompero, quien en nombre de los trabajadores de la industria audiovisual, directores, trabajadores y actores me pide ayudar a frenar el fin a incentivos. Acabo de reunirme con el gremio y la MinCultura para tratar el tema👇 pic.twitter.com/IQqjxNHPBK — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 9, 2022

En el mensaje se lee que el artista lo saluda y le dice: “No sé si sabe que en la reforma tributaria se plantea quitar los beneficios tributarios de la Ley de Cine 814 y 1556. No sé si usted nos puede ayudar a frenar ese punto que mataría la industria audiovisual y cinematográfica del país”.

Bolívar, a renglón seguido, le envió el mensaje de voz como respuesta que se filtró a la prensa y desató la polémica.

“El audio que circula, lo envié al director de cine Harold Trompero, quien en nombre de los trabajadores de la industria audiovisual, directores, trabajadores y actores, me pide ayudar a frenar el fin a incentivos. Acabo de reunirme con el gremio y la MinCultura para tratar el tema”, respondió Bolívar.

¿ Con quien estaría hablando #BolívarCorrupto cuándo tranquilamente ofreció sus oficios como presidente de Comisión III del Senado, para frenar la parte de la #ReformaTributaria que afecta a la industria del cine, sector del que tanto se ha beneficiado él? ¿Sería con Trompetero? pic.twitter.com/ETiZUWEYAC — DoñaPily (@dona_pily2) August 9, 2022

Añadió que, como senador, “mi trabajo es luchar por defender a la gente y desde luego puedo socializar argumentos como dice el audio para mejorar una ley. Y no tengo conflicto de interés. No estoy en la industria desde hace 4 años. También me he reunido con otros gremios como Asofondos”.

Tres horas antes de la filtración del audio, Gustavo Bolívar había anunciado que se reuniría este martes con la ministra de Cultura, Patricia Ariza, y la industria audiovisual “para socializar la reforma tributaria y analizar la posibilidad de mantener incentivos de la Ley 1556 que genera 8.000 empleos, tiene hoy 58 proyectos de todo el mundo andando y revierte 3,4 pesos por cada peso deducido”.