“No tengo peleas con ministros”: presidente Gustavo Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, puso punto final a los rumores y señaló que no tiene peleas o malos entendidos con los ministros que integran su gabinete de Gobierno; hace varios días, en el primer retiro espiritual de su administración en la hacienda Hato Grande, hizo un llamado a la coherencia sobre el discurso del cambio a su equipo de trabajo.

Petro, en esta oportunidad, al término de una rueda de prensa que tuvo en compañía del fiscal general, Francisco Barbosa y el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, sobre los bienes de la mafia, insistió que no tiene roces con ninguno de los ministros.

La anotación que hizo el jefe de Estado se registró al momento que explicaba en detalle cómo iba a hacer la compra de 3 millones de hectáreas dentro del pacto que firmó con Fedegán, tierras que según reveló, integrarán el aparato productivo agrícola del país.

“Pongamos ese plazo (de compra de tierras) a seis años, pero –ojo– no vayan a sacar conclusiones que no he dicho, porque ahora me toca advertir porque ya la experiencia, pongamos el plazo a seis años, qué significa que en el primer año 500.000 mil hectáreas tienen que entrar en el circuito económico agrario de Colombia”, sostuvo Petro.

Y explicó: “¿Cuánto valen 500.000 hectáreas, pues si son 10 millones por hectárea, 5 billones si son 20, 10, un rango de 5 a 10 billones al año, ¿tenemos el dinero?, ¿o no lo tenemos?, la respuesta primera es sí tenemos el dinero, pero la segunda es hay que cambiar las prioridades”.

“¿Quién cambia las prioridades?, en primerísimo lugar el presidente de la República, quien es el que presenta el presupuesto al Congreso, entonces la responsabilidad es mía, no me inventen peleas con ministros, que no tengo”, subrayó el mandatario colombiano.

El miércoles de esta semana, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que está pasando actualmente en su gobierno. Reconoció que a pesar de que él quisiera hacer algunos cambios que prometió en campaña, hay “enemigos internos” en el Gobierno que ponen algunas trabas.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“El principal rival del Estado, del Gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir”, afirmó Petro.

Y agregó: “Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras; y entonces entre la discusión pasan dos meses, cuatro meses, ocho meses, un año, y se nos fue el tiempo”, aseguró el mandatario.

Detalles de la rueda de prensa sobre los narcobienes que no aparecen

Por otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, en una fuerte declaración, pidió de manera directa y sin tapujos al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que inicie las investigaciones correspondientes en contra de exfuncionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que correspondan, por el escándalo de los narcobienes que no aparecen y que por ahora solo están en tablas de Excel, según lo que ha denunciado el Gobierno nacional.

En ese escenario, el mandatario colombiano, en una declaración conjunta con el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, y el director actual de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, dijo que el fenómeno sobre la no ubicación de los bienes de la mafia advierte sobre una violación clara de la ley, la cual debe tener un seguimiento de las autoridades pertinentes.

“Si la ley ordena que la SAE debe actualizar el inventario, pues alguien incumplió la ley porque el inventario no está; eso implica una cadena de personas que han estado al frente de la Sociedad de Activos Especiales (y) deben ser investigados”, dijo Gustavo Petro.

Y agregó el mandatario: “Está en manos del fiscal general, porque el incumplimiento de la ley es evidente, el incumplimiento de la ley puede tener fines dolosos. ¿Qué intención puede existir que el Estado no disponga de la información suficiente de bienes que están en extinción de dominio?”.

“Indicios terribles de hechos dolosos de la transferencia pública, del patrimonio nacional, en una cuantía enorme de dinero, que condensa una actividad ilícita que es el narcotráfico y que en la transición de bienes públicos que deben cumplir con los fines del Estado hoy no sabemos dónde están”, enfatizó el jefe de Estado.