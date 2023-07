Nuevo golpe para el Gobierno en el Congreso: Pacto Histórico se queda sin la Presidencia de la Comisión Quinta de la Cámara

El Gobierno Nacional no la está pasando nada bien en el Congreso de la República. A la derrota del pasado 20 de julio, cuando la administración de Gustavo Petro buscaba poner en la presidencia del Congreso a Angélica Lozano, pero el elegido fue el senador Iván Name, ahora se suma un nuevo golpe: el Pacto Histórico perdió la Presidencia de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, este martes, cuando se iba a realizar la elección, algo que suele ser de trámite, se rompieron los acuerdos y el elegido no fue un congresista del Pacto Histórico sino de las curules de paz.

Este hecho no es de poca monta, no solo demuestra que la coalición está frágil sino que el Gobierno pierde el control de una comisión que resulta clave, pues por allí tendrá que arrancar el tránsito de los proyectos relacionados con la reforma agraria.

Un hecho que llamó la atención en medio de la sesión es que, a pesar de que el Pacto Histórico pasaba apuros, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no se apareció por el recinto.

De esta manera, a la fragilidad de su coalición, el poco ambiente que tienen sus reformas y el no tener presidente del Senado aliado, ahora se suma un nuevo traspiés para el Gobierno al perder el control de una comisión estratégica.

Tregua entre Name y Velasco

Luego de la elección de Iván Name como presidente del Senado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco publicó un video en el que señaló que el triunfo de Name obedeció a que “tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que, evidentemente, tienen una fuerza específica en el Senado de la República, y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y, por supuesto, respetamos”.

Iván Name y Luis Fernando Velasco. | Foto: API y SEMANA

Las declaraciones del jefe de la cartera política no fueron bien recibidas por Name, quien no tardó en salir a responderle.