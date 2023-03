“O acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere a las calles”, frase de la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez contra Rappi, que levantó polémica

En medio del debate de la reforma laboral que se da en estos momentos en el país, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez se refirió a la polémica que se ha generado con las plataformas digitales, especialmente con Rappi, porque desde la empresa han reclamado que esa reforma los quebraría.

En declaración a los medios de comunicación, Ramírez dijo que están sentados dialogando con esas compañías; sin embargo, lanzó una alternativa que fue criticada por sectores de la oposición. “Con la violencia no van a cambiar el país, lo que necesitamos es que haya diálogo. “Y llamo al CEO de Rappi a una mesa técnica que tiene con el Ministerio o acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere a las calles”, aseguró la ministra Ramírez.

Eso generó diversas críticas por parte de algunos sectores políticos, que le reclaman el tono, porque lo consideran amenazante. “Nuevamente el Gobierno de Gustavo Petro amenaza con la calle a quienes se atreven a contrariarlo. Preocupa que persigan y estigmaticen a una empresa que representa una fuente de ingresos a más de 100 mil ciudadanos. ¿Qué les ofrecerán si fuerzan el cierre de la empresa?”, criticó el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático.

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, comparó el hecho con el trato que han tenido con el ELN y los grupos delincuenciales, haciendo referencia a la masacre que se registró en las últimas horas contra nueve soldados en Norte de Santander.

“Si así como son de agresivos con Rappi y las empresas que generan empleo y riqueza lo fueran con el ELN, no tendríamos nueve héroes asesinados en Catatumbo y 18 más heridos”, cuestionó Lafaurie Cabal.

“Aterradora amenaza de la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez a Rappi. Básicamente los extorsiona en vivo y en directo. Si no se sientan con ella en la mesa y acatan sus condiciones, entonces ella se va con todo en contra de ellos”, criticó el abogado de derecha Daniel Briceño.

“Como quien dice… o se sientan a negociar con el Gobierno los de Rappi, o se ven en las calles. ¿Ahora todo es con amenazas?”, señaló la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Cabe aclarar que del otro lado la ministra también ha recibido aplausos por esa posición. Desde el petrismo varios la han respaldado. “Así se defienden los derechos de los trabajadores. No puede ser que una empresa con un capital de mil millones de dólares, que patrocina escuderías en Fórmula 1, no tenga cómo pagarle justamente a su gente. La rentabilidad de Rappi no puede depender de explotar a sus empleados”, afirmó la senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico.

La ministra Ramírez también dijo que una empresa que tiene un capital de más de mil millones de dólares le parece injusto que no tenga cómo darles garantías a los trabajadores. Y anunció que entrará a revisar los contratos de esos colaboradores.

“Como son independientes, lo que voy a hacer es ir a corroborar que son independientes. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar una Pila y tiene que dar la cuenta de la Pila, pues vamos a ver si es verdad que eso se está cumpliendo en el país. Y si es así, procederemos como debe ser en términos generales”, aseguró la ministra del Trabajo.

Por su parte, Simón Borrero, CEO de Rappi, afirmó que la empresa no cuenta con un capital de mil millones de dólares como han dicho desde ese sector del oficialismo. “Ese es el capital que se ha invertido durante todos estos años, y ya se invirtió y se gastó más del 90 % de eso. Entonces, Rappi no tiene ese tipo de capital”, aseguró Borrero en Vicky en SEMANA.

El empresario agregó que es importante que se respete el derecho a la protesta de parte de los colaboradores, que no evidenció hechos de violencia y que los empresarios no son quienes están organizando las marchas. Además, dijo que está dispuesto a conversar en esa mesa técnica a la que la ministra se refiere.

“Me parece importante respetar a la gente que salió a marchar, y yo no vi nada de violencia. A esas personas que salieron a marchar, que se les respeten sus derechos y se les escuche”, afirmó el presidente de la compañía.