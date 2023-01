“Ocho altos mandos militares estuvieron inmersos’”: Andrés Calle asegura que tiene los nombres de quienes ‘chuzaron’ la campaña de Petro

El exsenador Gustavo Bolívar, en entrevista con SEMANA, denunció que la campaña del ahora presidente Gustavo Petro había sido espiada y ‘chuzada’ por el Gobierno Duque con ayuda de aparatos sofisticados operados por militares. Desde ese momento, el oficialismo, incluido el mandatario, busca respuestas sobre los hechos que terminaron en los famosos ‘petrovideos’.

El presidente Gustavo Petro pidió que se investigaran las presuntas 'chuzadas' a su campaña. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El representante Andrés Calle, del Partido Liberal, es el vicepresidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República. En esta instancia, el congresista busca ayudar a esclarecer cómo se grabaron las reuniones de campaña.

“Es nuestro deber constitucional hacerle seguimiento y control a las denuncias que se han presentado. Hemos citado a los directores de la Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia de la Policía, al ministro de la Defensa, al director de la UIA y al líder de las Fuerzas Militares para que nos rindan un informe”, manifestó Calle, en conversación con SEMANA.

Desde esta citación a debate de control político, el representante ha tenido acceso a información suministrada por uniformados.

Andrés Calle, representante a la Cámara. - Foto: Cámara de Representantes

“Se han acercado oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía a contarnos graves hechos de corrupción que se han cometido al interior de la institución”, agregó.

Sin embargo, lo que busca la comisión es que los directores de las dependencias encargadas de inteligencia y contrainteligencia sean las que rindan informe sobre el presunto espionaje a la campaña del ahora mandatario.

El representante manifestó que se reunió con el sargento (r) Alexander Chala Sáenz, quien fue candidato al Senado por el Pacto Histórico, para discutir el tema: “Nos ha venido contando una serie de investigaciones que ha realizado a través de su actividad”, dijo Calle.

“Hay graves denuncias, esto hoy es materia de investigación de nuestra Unidad de Trabajo Legislativo. Estamos corroborando toda la información para permitir llevarla a la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia y poder dar transparencia a la institución. Sin dar lugar a especulaciones, queremos que este debate se dé de manera pública. El país lo evidenció en medio de la campaña presidencial, cómo fuimos víctimas de interceptaciones ilegales. Ya tenemos indicios y pruebas de dónde vinieron”, dijo el representante.

Calle le adelantó a SEMANA algunos de los indicios que tiene el oficialismo frente a lo ocurrido en campaña: “Tenemos información de que hay ocho altos mandos militares que aún permanecen en la institución y que estuvieron inmersos en estas actividades de ‘chuzadas’ e interceptaciones ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ya tenemos nombres, estamos haciendo las averiguaciones pertinentes. Se trata de información muy delicada, porque son altos funcionarios del Ejército y la Policía que hoy pueden estar inmersos en esta situación”.

Uno de los altos mandos involucrados, según Calle, se habría “retirado” del Ejército Nacional. Hasta el momento, el equipo del representante del Partido Liberal recoge información para presentársela al presidente Petro y a las autoridades una vez esté lista.

La denuncia de Gustavo Bolívar

En entrevista con SEMANA, el exsenador Gustavo Bolívar no se guardó nada y habló sobre los ‘petrovideos’ y el supuesto aparato con el que fueron grabados. “Tengo una investigación y sabemos con qué aparato se hicieron esas grabaciones. Porque como la Fiscalía no la hizo, nosotros sí la hicimos. Me puse al frente de esa investigación y voy a contar cómo se hicieron”, puntualizó Gustavo.

Según Bolívar, el propio Gobierno fue el que compró el aparato. “Fue un aparato que se compró desde la Presidencia de la República, desde la Alta Consejería para la Seguridad. Desde ahí se compró ese aparato, lo tenemos ubicado, con sus especificaciones”.

En lo que corresponde al valor del mismo Gustavo Bolívar indicó que costó 3.600 millones, aunque en el mercado vale 2.800 millones. “Es un aparato muy sofisticado para hacer grabaciones, interceptaciones, hackeo, una cosa bien sofisticada. Puedo decir es que no fue SEMANA la que grabó eso. Ya tengo clarísimo que eso se grabó desde el Gobierno”, continuó expresando Bolívar.

El exsenador dijo que la orden salió del Gobierno de Iván Duque y que el aparato fue utilizado por militares que en la actualidad ya no están en la institución. “Ya están fuera. De hecho, le cuento una pequeña chiva: había unos que no habían salido, de más bajo rango, no eran generales. Mostré unas pruebas para que actuaran contra ellos y ya, ya se fueron”.

El exsenador Gustavo Bolívar denunció en SEMANA posibles chuzadas del Gobierno Duque contra la campaña de Gustavo Petro. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Bolívar concluyó sobre el dispositivo lo siguiente: “son aparatos de hackeo, que descifran claves, que pueden poner a grabar incluso el computador de uno. Ese cuento que ustedes han escuchado de que los celulares incluso apagados son peligrosos es cierto. Son capaces de meterse a las fuentes de los computadores, de los celulares, y escucharlo a uno, de verlo también. Esto no es una fábula electrónica, es real”.