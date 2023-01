Odios y amores para el expresidente Álvaro Uribe y su enigmático mensaje de Twitter

Un mensaje publicado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter ha generado gran controversia, a pesar de que no se conoce con exactitud hacia quién iba dirigido o de qué grupo de personas específicamente quería hablar.

“Estafan y a su ambición de dinero le enciman la codicia del poder; No estudian, pero con su arrogancia posan de catedráticos; En sus lujos soportan su presunción moral; Con razón les gusta el pragmatismo del engaño”, afirma el exmandatario.

Álvaro Uribe Vélez Expresidente, investigado. - Foto: león darío peláez-semana

Entre los usuarios de esta red social que le han respondido hay quienes le recomiendan que ‘lave la ropa en casa’, a la vez que le ponen fotografías de sus hijos. También le preguntan, por ejemplo, si es una descripción autobiográfica o si se paró frente a un espejo a la hora de escribir el mensaje.

Algunos twiteros como @NarvaezYira se valió de la historia filmográfica de un conocido personaje para dar su opinión: ”El comediante Mario Moreno dió las mejores cátedras desde todos los ámbitos, desde la política, la religión, la medicina, la sociedad... Etc y algunos posan con sus conocimientos, pero sus actos no van acorde a estos, por eso los avergüenza. Ya no es nadie”.

Estafan y a su ambición de dinero le enciman la codicia del poder;



No estudian pero con su arrogancia posan de catedráticos;



En sus lujos soportan su presunción moral;



Con razón les gusta el pragmatismo del engaño. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 7, 2023

También existe un buen número de internautas que recuerdan al expresidente Iván Duque Márquez o acoplan estas palabras a las declaraciones entregadas por el exsenador Gustavo Bolívar a SEMANA, en las cuales decía que el 60 por ciento de los congresistas eran corruptos.

Las respuestas creativas llegan a comparar al expresidente Uribe con el supervillano de la saga de libros y películas de Harry Potter, el despiadado mago y señor de la oscuridad Lord Voldemort, o le dicen que hay 6.402 razones para sentir asco en esta nueva presunción, haciendo referencia al número de falsos positivos que al parecer se cometieron durante su mandato.

¡Preocupa que haya más beneficios para los integrantes de la Primera Línea que para algunos integrantes de las Fuerzas Armadas de la Patria! — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 6, 2023

Como Twitter es una red para todos, también hay comentarios como el del usuario @JT26040300 que tiene un carácter religioso con el relato de un pasaje bíblico: “Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a qué estas personas lleguen al cielo, solo buscan el deseo de poder acá en esta tierra, pero nunca buscan verdaderamente de Dios”.

Sin embargo, no todo es negativo en la percepción del tweet publicado por el expresidente, pues hay algunos mensajes que muestran su respaldo por esta opinión y le recuerdan los grandes logros cuando estuvo al frente de la Casa de Nariño durante ocho años.

Tal es el caso de la usuaria @julya140912 quien le manifiesta: “Así es gran Patriota, su único argumento es mentir, difamar, engañar y además destruir el País, llevar a su pueblo a pasar hambre y luego esclavizarlo con limosna para que los mantengan en el poder. Dios se apiada de nuestra Patria y el pueblo colombiano tome decisiones bien”.

El exsenador Gustavo Bolívar dijo lo que pensaba de los últimos expresidentes de Colombia. - Foto: Montaje Semana

Otras personas le dan la razón con mensajes de felicitación y dicen que los congresistas actuales son vendedores de humo que quieren convencer a la gente de que van a hacer posible lo imposible, a la vez que los describen con ética moral corrediza y selectiva con falsa transparencia.

Todavía confío que el amor a Colombia y a su ciudadanía supere el descrédito inducido por quienes nunca ganaron en la competencia de las ideas y de la entrega al pueblo — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 6, 2023

El expresidente Uribe es uno de los personajes que más odios y amores despierta en las redes sociales y que siempre comparte su opinión en temas sensibles, como el anuncio del Gobierno nacional de comprar una serie de aviones franceses con los que pretenden renovar la flota de Kfir que sale de circulación este año.

En el mes de diciembre publicó en su Twitter: “La discusión sobre la compra de los aviones enseña que los partidos tienen que ser cuidadosos tanto en la oposición como en el Gobierno”. Después lanzó una dura sentencia: “Al final vale la credibilidad, no el aplauso”.