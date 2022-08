Oposición está indignada por el desplante de Petro a las fuerzas armadas sin justificación

En el Centro Democrático reclaman que el mandatario no haya asistido al importante evento y que además no haya presentado una justificación razonable.

Luego de que el presidente Gustavo Petro dejara plantada a la nueva cúpula militar y de Policía, frente a cientos de uniformados que se encontraban esperando al mandatario, acompañados de sus familiares, desde distintos sectores han cuestionado ese hecho inédito en la historia del país.

Miembros de la bancada del Centro Democrático han preguntado por qué no asistió el presidente a las reuniones y encuentros que tenía programados este martes y hasta el momento no se ha dado una justificación válida de la Presidencia.

“El desplante de Petro a las Fuerzas Militares y Policía es injustificable. Es un golpe a nuestra historia, a la democracia, a la moral de las fuerzas y a la memoria de los héroes. No me sorprende su ausencia, pero si me preocupa”, dijo el senador Miguel Uribe, de esa bancada.

Por su parte, el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, recalcó que Petro ya no es un senador que está en la oposición, sino que es el presidente de la República y ahora tiene otras responsabilidades.

“Ya no es un ciudadano del común. Es el presidente de la República y el de todos los colombianos, por tanto, no se hace un desplante como el de ayer sin justificación alguna”, reclamó el representante por Antioquia.

El parlamentario del Centro Democrático reclamó porque no se trata de la primera vez que el presidente Petro deja esperando a quienes tenía citados. Hace unas semanas, dejó plantados a cientos de alcaldes de diferentes municipios del país que lo esperaron durante varias horas, pero el presidente nunca llegó.

“No se hace un desplante como el que se le hizo a los alcaldes sin justificación alguna. Déjenme decirles, los alcaldes no son tontos, muchos de ustedes habrán sido alcaldes y aquí todo se sabe y se conoce y conocen los alcaldes las razones verdaderas por las cuales Gustavo Petro no asistió a esa reunión donde los dejó plantados”, afirmó Cadavid.

El congresista dijo que esa forma de gobernar le parece “soberbia” y que no puede ser la actitud del presidente de la República. “No es así con soberbia como se dice que se tiene un cambio. No es ocultando las razones verdaderas y desatendiendo los gestos de la democracia”, señaló el representante del Centro Democrático.

Agregó que esa misma democracia los ha “perdonado” y les ha permitido llegar a cargos de poder. “Hoy denigran y se burlan de ella. No es así señores y están a tiempo corrijan. La soberbia es muy mala consejera”, dijo Cadavid.

El exviceministro del Interior y de Justicia Rafael Nieto, militante del Centro Democrático, también se preguntó dónde se encontraba el presidente y por qué no asistió al importante evento.

“Cancelación de ceremonia de reconocimiento de tropas y de posesión de ministros más inasistencia al encuentro de alcaldes y su desaparición por varios días antes de la posesión muestran un comportamiento errático y preocupante de Petro. ¿Qué está pasando?”, preguntó Nieto.

El representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Polo Polo, que tiene afinidad ideológica con el Centro Democrático, también cuestionó la ausencia de Petro en el evento de las fuerzas militares. “El presidente Gustavo Petro canceló a última hora la ceremonia de reconocimiento al ejército, ¡total irrespeto hacia nuestras fuerzas militares! En cambio, desde el tercer día de presidencia se sentó a dialogar con el ELN. ¿De quién quiere ser comandante en jefe, señor presidente?”, afirmó Polo.

El exsenador Jorge Enrique Robledo, que se ha vuelto uno de los principales críticos de Petro también lo recriminó por ese hecho. “Lamentable que el presidente Petro no haya podido estar en la ceremonia de reconocimiento de las tropas. Porque ese acto confirma el hecho democrático importantísimo de que las armas de la República están sometidas al poder civil”, dijo Robledo.