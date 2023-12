Oposición radicó ponencia de archivo para hundir reforma laboral del Gobierno Petro al considerar que no soluciona problema del desempleo en Colombia

Además, la oposición radicó una ponencia de archivo al considerar que no soluciona de fondo los problemas laborales en Colombia y solo tiene cambios cosméticos que no ayudarán a la formalización.

“Consideramos que esta reforma laboral del Gobierno Nacional es inconsecuente e inoportuna, la misma ministra del trabajo ha reconocido que esta reforma no va a crear nuevos empleos, por el contrario, el Banco de la República plantea que podría destruir 450 mil empleos formales”, dijo Forero.

Aunque es habitual que antes de iniciar el trámite de las iniciativas se presente una ponencia de archivo, en esta ocasión el caso es diferente porque quedan pocos días para que el Congreso salga a su acostumbrado receso legislativo y, por ahora, el Gobierno Petro no cuenta con las mayorías para impulsar la iniciativa.

No obstante, este martes 12 de diciembre, se hará el intento de iniciar con la discusión por lo que deberá someterse a votación la ponencia de la oposición para determinar si el debate continúa.

“Estamos viendo que por desconocimiento o por ignorancia nuevamente se están cometiendo graves vicios insubsanables en las reformas del Gobierno Nacional y en este caso la reforma laboral. No es posible y la Ley Quinta no lo permite que se empiecen a votar impedimentos de un proyecto que no están en el orden del día”, dijo la representante Katherine Miranda.