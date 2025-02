Organizaciones piden que apuntes de comisión de expertos sobre la reforma a la justicia no queden relegados

Las cinco organizaciones que integran la comisión de expertos y expertas sobre la reforma a la justicia que convocó el Gobierno nacional para la construcción de ese proyecto le pidieron al Ejecutivo no dejar “relegados” los apuntes que se han hecho desde ese sector para la construcción del articulado.

“A un año de la puesta en marcha de la Comisión de Reforma a la Justicia, con la que nos hemos comprometido de forma entusiasta y diligente, consideramos importante presentar no solo un balance de nuestra labor sino una invitación al Gobierno nacional para que esta iniciativa no quede relegada a reuniones y revisiones de proyectos de ley ”, escribieron las organizaciones en un comunicado.

Esas organizaciones aseguraron que la apuesta de la reforma del Gobierno no ha avanzado al ritmo deseado y enfatizaron que esa discusión requiere transformaciones que van más allá de la formulación de un proyecto de ley.

“El balance no puede concretarse en resultados visibles y de transformaciones estructurales, a nuestro parecer, no solo por la interrumpida metodología de la Comisión de expertas y expertos que no ha estado a la altura de las discusiones sobre algunos de los asuntos de reforma a la administración de justicia en las cuales la diversidad de perspectivas, opiniones y sectores ha sido evidente, sino a la limitada visión de estas transformaciones, sólo desde las reformas legales”, detallaron desde esa comisión sobre la reforma a la justicia.