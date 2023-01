“Otros se han vuelto ricos con la teta del Estado”: Gustavo Bolívar responde las críticas de Marta Lucía Ramírez

Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico, respondió las críticas que le hizo la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez por las novelas que ha convertido en producciones de televisión. El posible candidato a la Alcaldía de Bogotá le reclamó a la exfuncionaria del Gobierno Duque por enriquecerse “con la teta del Estado”.

En primer lugar, la exvicepresidenta trinó en contra del exsenador: “Es increíble la tranquilidad con la que nos pretenden imponer la escala de valores y supuesta decencia de quien se ha vuelto millonario promoviendo a Colombia como el país de prepagos y narcos”.

Luego, Bolívar respondió en Twitter recordando la trayectoria de Ramírez como funcionaria pública y la controversia por la supuesta relación de su familia con Guillermo León Acevedo Giraldo, narco conocido como ‘Memo Fantasma’, que en reiteradas ocasiones fue desmentida por la exvicepresidenta.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, criticó al exsenador y novelista. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Otros se han vuelto ricos con la teta del Estado y teniendo narcotraficantes como socios. Además, la mala imagen de Colombia la crean los corruptos y los mafiosos, no los que contamos sus historias”, escribió Bolívar en Twitter.

Algunas de las producciones por las que Bolívar ganó reconocimiento antes de llegar al Congreso son Sin tetas no hay paraíso, El Capo, entre otras. Según anunció Bolívar en medio de su renuncia al Senado, ahora trabajará como guionista de una novela que no tendrá esta temática.

“Por fin pude vender algo que no tenga que ver con el narcotráfico. El péndulo hoy no está ahí. Voy a hacer una novela, que no es de acción, se llama Millonario sin amor”, aseguró el exsenador del Pacto Histórico en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA.

Gustavo Bolívar volverá a escribir novelas, previo a su decisión de que si aspirará o no a la Alcaldía de Bogotá. - Foto: Mario Inti- SEMANA

Por otro lado, Bolívar anunció que tomó esa decisión porque el dinero que ganaba como congresista no le alcanzaba para pagar las deudas y que por eso con dos producciones podría recuperar su capital y pagar las deudas que tiene.

“No estaría en capacidad de asumir un cargo de cuatro años si no he definido mi situación financiera, que es muy sencilla. Pagar unas deudas que tengo y hacer un ahorro para esos cuatro años de alcaldía”, aseguró en la entrevista, tras anunciar que se lanzará a la carrera por Bogotá. El congresista dijo que para eso firmó un contrato con RCN y otro con Paramount.

Gustavo Bolívar y su grave denuncia

La opinión pública tiene puestos sus ojos en el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien reveló en una entrevista exclusiva con SEMANA algunos casos de senadores que, según él, presionan sexualmente a ciertas mujeres a cambio de sostener sus contratos laborales en el Congreso.

La denuncia no es de poca monta y distintos sectores políticos le han pedido a Bolívar que denuncie. Al menos que les diga a las autoridades quiénes son los congresistas porque, si no lo hace, está en riesgo la reputación de todo el Congreso.

El exsenador ha guardado prudencia, pero desde su cuenta personal de Twitter ha empezado a enviar mensajes en los que confirma que tiene las pruebas para confirmar el calibre de sus señalamientos.

“Estoy bajo ataque hace 3 días por atreverme a contar la asquerosidad de la política por dentro. Alguien tiene que hacerlo. El país no puede seguir engañado”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Y agregó: “Confíen en mí, jamás les voy a mentir. De cada cosa que denuncio hay pruebas. Paciencia. Primero la seguridad de las víctimas”.

Hasta este miércoles 11 de enero, Bolívar no ha confirmado ningún nombre y, según le contaron fuentes a esta revista, primero está dialogando con las víctimas sobre el tema. Por el momento, se desconoce si este jueves, cuando acuda a la Fiscalía en calidad de testigo, revele las identidades de los legisladores.

En diálogo con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, Bolívar reconoció que esas prácticas existen en el Congreso y que se van identificando. “Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina”, dijo el exsenador en la entrevista. “Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho”.

Las denuncias que recibió el exsenador dejan ver la manera en que opera esa red al interior del Capitolio.

La explosiva entrevista del exsenador Gustavo Bolívar con SEMANA generó una tormenta política en Colombia. - Foto: Mario Inti - SEMANA

“Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, dijo Bolívar.

Sin embargo, el exsenador señaló que aunque le había contado esas denuncias a varias personas, “el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”.