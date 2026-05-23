Paloma Valencia arremete contra la paz total en el cierre de campaña en Antioquia: “Se acaba y se reactivan las órdenes de captura”

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, cerró su campaña a la presidencial este sábado en el departamento de Antioquia, desde donde envió un mensaje claro sobre denominada paz total.

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En su discurso en el municipio de Rionegro, la aspirante a la Casa de Nariño que de ganar la presidencia de la República se acaba la denominada paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“En mi gobierno se acaba la Paz Total y se reactivan las órdenes de captura de los bandidos. No vamos a permitir que Colombia sea humillada. El miedo que hoy sienten nuestros compatriotas, es el que van a sentir los del ELN, los de las Farc y los del Ejército Gaitanista”, señaló Valencia.

Desde el municipio de Belén envió otro mensaje contra los grupos criminales, al defender que una mujer tiene la capacidad de liderar una política de seguridad firme para el país, aunque muchos lo pongan en duda.

“Hay algunos que dicen que una mujer no es capaz de imponer la seguridad que necesita Colombia. Se equivocan. Desde Belén le digo al ELN, al Ejército Gaitanista y a las Farc, que van a sentir el puño de acero de la mujer colombiana”, resaltó la candidata presidencial.

Valencia le dejó un mensaje a los antioqueños desde el municipio de Rionegro, para que acudan a las urnas el próximo domingo a elegir a la primera mujer presidente del país.

“Estamos aquí para defender la libertad de Colombia, derrotar al neocomunismo y para reafirmar que Antioquia resiste y que Antioquia, vota Paloma”, señaló la candidata presidencial.

El café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo no se tradujo en ningún acuerdo

“Quiero pedirle a la mujer antioqueña, esa mujer valiente y capaz de todo, que hagamos historia juntas: elijamos la igualdad y digámosles sí a las mujeres, hoy y siempre. Porque cuando llega una, llegamos todas”, destacó Valencia en su evento en Rionegro.

Valencia resaltó en medio de su correría por el departamento que “hoy, cuando Colombia está al borde del abismo y quieren desmontar nuestras instituciones para imponernos un régimen sin retorno, la Antioquia libre tiene que levantarse para salvar al país”.