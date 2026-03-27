Política

Paloma Valencia pedirá a Donald Trump que incluya a Colombia en el Escudo de las Américas que criticó Petro: este es el video

La candidata presidencial aseguró en sus redes sociales: “Vayan buscando escondedero”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 10:12 p. m.
La candidata presidencial Paloma Valencia reveló detalles de una solicitud que elevará a Donald Trump.
La candidata presidencial Paloma Valencia reveló detalles de una solicitud que elevará a Donald Trump. Foto: SEMANA y Getty Images

Un fuerte pronunciamiento realizó desde Manizales, la candidata presidencial, Paloma Valencia, quien ganó la Gran Consulta por Colombia, en las pasadas elecciones del 8 de marzo.

A través de su cuenta de X, Valencia reveló que le pedirá al Gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que incluya a Colombia en el Escudo de las Américas, que fue ampliamente criticado por el presidente Gustavo Petro.

El video de Gustavo Petro que molestó a Paloma Valencia lanzándole fuerte reclamo: “Son logros del Centro Democrático”

“Lo digo fuerte y claro: vayan buscando escondedero porque hasta en Venezuela los vamos a perseguir. Y, desde Manizales, le pido al gobierno de Estados Unidos que nos haga parte del Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico y tener una Colombia en paz”, expresó Paloma Valencia, compartiendo un video de la declaración.

El pasado 9 de marzo, el jefe de Estado en un discurso que dio desde Viena, en Austria, en la participación que hizo de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, lanzó una pulla a Trump por excluir a Colombia de esa cumbre.

Política

Antonella Petro, hija de Gustavo Petro, será madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio: este fue su discurso

Política

Ministros fueron notificados de inesperada orden de Gustavo Petro para la recta final de su Gobierno: “Hasta el último día”

Política

Gustavo Petro dio discurso en pleno evento público que agitó las elecciones: “Ojalá siga otro gobierno progresista”

Política

Acxan Duque, exviceministro de la Igualdad, entrega su versión de la foto íntima que envió a subalterna: “No he cometido delito”

Política

Avanciencia respondió por polémico contrato en el Ministerio de Ciencia: “Se contradice al pedirnos 20.000 millones”

Política

El video de Gustavo Petro que molestó a Paloma Valencia lanzándole fuerte reclamo: “Son logros del Centro Democrático”

Política

Concepto del DNP pone en aprietos a científicos en Colombia: se frenaron $900.000 millones

Política

“Paloma vs. petrocepedismo”: el comparativo que hizo el expresidente Álvaro Uribe y las alertas que generó para las elecciones

Confidenciales

Paloma Valencia se refirió a la foto de Juan Daniel Oviedo con Alejandro Gaviria y aclaró si lo recibiría en su campaña

Política

Abelardo de la Espriella descarta alianzas antes de la primera vuelta: “Derrotaré a Paloma Valencia”

“Porque ahora que estamos demostrando que con el apoyo mismo nacido de la fuerza campesina, cultivadora de hoja de coca, esperanzada en cambiar su cultivo por uno que le permita que sus hijos y sus hijas puedan ir a la universidad, está garantizando la erradicación de raíz, es decir, definitiva”, dijo en esa ocasión Petro.

Y agregó: “Se está haciendo no en lugares piloto para mostrarle al mundo, sino en un área que ya alcanza en este momento 42 mil hectáreas en el sur y en el centro de las zonas de más alta productividad de Colombia. ¿Por qué ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo? ¿Por qué nos han descertificado cuando estamos demostrando eficacia? Hemos incautado 3.300 toneladas que nunca antes en la historia”.

No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política; pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear”, subrayó Petro.

Ministros fueron notificados de inesperada orden de Gustavo Petro para la recta final de su Gobierno: “Hasta el último día”

Por último, el mal entendido por la supuesta no invitación a Colombia para hacer parte del Escudo de las Américas quedó resuelto, luego de una llamada telefónica, entre Petro y Trump, en la que el mandatario colombiano invitó a su homólogo de Estados Unidos a Cartagena.