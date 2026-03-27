Paloma Valencia pedirá a Donald Trump que incluya a Colombia en el Escudo de las Américas que criticó Petro: este es el video

Un fuerte pronunciamiento realizó desde Manizales, la candidata presidencial, Paloma Valencia, quien ganó la Gran Consulta por Colombia, en las pasadas elecciones del 8 de marzo.

A través de su cuenta de X, Valencia reveló que le pedirá al Gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que incluya a Colombia en el Escudo de las Américas, que fue ampliamente criticado por el presidente Gustavo Petro.

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“Lo digo fuerte y claro: vayan buscando escondedero porque hasta en Venezuela los vamos a perseguir. Y, desde Manizales, le pido al gobierno de Estados Unidos que nos haga parte del Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico y tener una Colombia en paz”, expresó Paloma Valencia, compartiendo un video de la declaración.

El pasado 9 de marzo, el jefe de Estado en un discurso que dio desde Viena, en Austria, en la participación que hizo de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, lanzó una pulla a Trump por excluir a Colombia de esa cumbre.

“Porque ahora que estamos demostrando que con el apoyo mismo nacido de la fuerza campesina, cultivadora de hoja de coca, esperanzada en cambiar su cultivo por uno que le permita que sus hijos y sus hijas puedan ir a la universidad, está garantizando la erradicación de raíz, es decir, definitiva”, dijo en esa ocasión Petro.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la cumbre 'Escudo de las Américas', convocada por Donald Trump, por excluir a Colombia: “Países pequeños, débiles y sin experiencia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/I6YfVj5Bdu — Revista Semana (@RevistaSemana) March 9, 2026

Y agregó: “Se está haciendo no en lugares piloto para mostrarle al mundo, sino en un área que ya alcanza en este momento 42 mil hectáreas en el sur y en el centro de las zonas de más alta productividad de Colombia. ¿Por qué ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo? ¿Por qué nos han descertificado cuando estamos demostrando eficacia? Hemos incautado 3.300 toneladas que nunca antes en la historia”.

“No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política; pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear”, subrayó Petro.

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Por último, el mal entendido por la supuesta no invitación a Colombia para hacer parte del Escudo de las Américas quedó resuelto, luego de una llamada telefónica, entre Petro y Trump, en la que el mandatario colombiano invitó a su homólogo de Estados Unidos a Cartagena.