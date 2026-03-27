Ministros fueron notificados de inesperada orden de Gustavo Petro para la recta final de su Gobierno: “Hasta el último día”

El gabinete del presidente Gustavo Petro recibió por parte del mandatario una directriz para que sea ejecutada en los meses que restan para que finalice su mandato.

La estadía de Petro en la Casa de Nariño finaliza el próximo 7 de agosto de 2026, según lo establece la Constitución Política del país. La orden que impartió el jefe de Estado tiene que ver con los temas que, según él, se deben profundizar de manera urgente.

Gustavo Petro dio discurso en pleno evento público que agitó las elecciones: “Ojalá siga otro gobierno progresista”

“Aún falta agua potable, aún falta más comida, aún falta mucha más educación, aún falta mucha más salud, y el empeño en estos meses”, expresó.

Y agregó en el discurso que dio en una agenda de trabajo regional, que se desarrolló en el departamento de Córdoba: “Señores ministros y ministras, es que hasta el último día, hasta la última hora y segundo, el Gobierno se dedique completamente a superar necesidades del pueblo”.

El presidente Gustavo Petro, desde Córdoba, dio una orden a sus ministros en la recta final de su Gobierno: “Hasta el 6 de agosto trabajar intensamente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xvNANKzUsu — Revista Semana (@RevistaSemana) March 27, 2026

“Esa es la orden del presidente. De aquí hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, todo el Gobierno debe estar trabajando intensamente en sacar lo más posible adelante proyectos, soluciones acercamientos a eso que yo llamo la libertad humana, insistió el jefe de Estado en su intervención, en el evento en el que su administración entregó 3.600 hectáreas para familias campesinas damnificadas de Córdoba.

Sumado a ello, anotó el mandatario: “Cereté es para mí un pueblo entrañable. Aquí nació mi padre. Mi abuelo nació en San Pelayo, por allá en 1898. Muchas veces he recorrido estas tierras y muy joven”.

Por otra parte, en ese evento, Petro volvió hacer referencia al próximo Gobierno, una vez que salga de la Casa de Nariño.

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“La manera más eficaz es que esa tierra cuanto antes pase a manos campesinas y es con la organización del mismo campesinado como podemos acelerar el tiempo, de tal manera que antes del 6 de agosto, ojalá siga otro gobierno progresista, que pase de 700 mil a 3 millones de hectáreas”, puntualizó el mandatario colombiano.