Paloma Valencia, tras el ‘balconazo’ del presidente Petro y sus reformas: “el país no está de acuerdo”

El pasado primero de mayo, el presidente Gustavo Petro emitió un discurso desde el balcón de la Casa de Nariño, con motivo del Día Internacional del Trabajador, en donde se refirió, entre otros temas, a las reformas que propone su Gobierno.

Asimismo, la vicepresidenta Francia Márquez, estando en la ciudad de Cali, acompañó a la ciudadanía que participó en las movilizaciones y, con un tono muy agresivo, se refirió a la primera línea, exaltándola.

Presidente Gustavo Petro desde el balcón de la casa de Nariño - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sobre su intervención, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, este martes 2 de mayo, desde las 6:00 a. m., manifestó su percepción tras el discurso del presidente.

“Me sorprende la señora vicepresidenta insultando en la marcha a un expresidente. Me sorprende celebrando la primera línea, sinónimo de violencia contra muchos colombianos”, expresó la congresista.

Además, afirmó que no era algo nuevo “el balconazo del presidente”, pero sí algo preocupante. “Busca alzamiento popular sobre la base de un discurso incendiario plagado de mentiras. Debe comprender que para construir existen los consensos. Es posible pensar una Colombia donde cabemos todos y sin odios”, dijo.

PALOMA VALENCIA ES DEL CENTRO DEMOCRÁTICO, OPOSICIÓN - FOTÓGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Ante esto, la senadora Valencia agregó que el presidente “debe entender que su poca convocatoria tiene que ver con que el país no está de acuerdo con destruir lo que hemos avanzado. La invitación sigue siendo la misma: construir sobre lo construido”.

No sorprende el Presidente Petro en su balconazo, pero si preocupa. Busca alzamiento popular sobre la base de un discurso incendiario plagado de mentiras. Debe comprender que para construir existen los consensos. Es posible pensar una Colombia donde cabemos todos y sin odios. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 2, 2023

Sin embargo, no todo fue crítica, pues en medio de sus declaraciones hechas en su cuenta de Twitter, destacó aquellas cosas de las reformas del mandatario que considera loables y, a su vez, propuso lo que, desde su óptica, sería la solución.

“1. Buen propósito: Querer llevar a la población rural dispersa un mejor servicio de salud. El problema: Para ello no hay que destruir lo que ya funciona. La solución: Podría evaluarse la viabilidad de un sistema público en Colombia distante”, manifestó.

Las cosas buenas de las reformas Petro:

2. Buen propósito: querer llevar subsidio a los adultos mayores pobres por encima de la línea de pobreza

El problema: pagarlo con el ahorro pensional que se necesitará

La solución: buscar otra fuente de recursos ej: disminuir la burocracia — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 2, 2023

“2. Buen propósito: querer llevar subsidio a los adultos mayores pobres por encima de la línea de pobr.za El problema: pagarlo con el ahorro pensional que se necesitará. La solución: buscar otra fuente de recursos ej: disminuir la burocracia”, agregó.

“3. Buen propósito: dar más beneficios a los trabajadores El problema: puede destruir empleo formal y quebrar emprendimientos y encarecer más los precios. La solución: generación de empleo, facilitar formalización y encadenar emprendimiento”, concluyó.

Dicho esto, vale recordar algunas frases que indicó el presidente Gustavo Petro: [...] “El pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa, y una sociedad más justa es más pacífica, es más democrática, es más productiva”.

[...] “No basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, insistió el presidente.

El presidente Gustavo Petro, en el balcón de la Casa de Nariño - Foto: Suministrada por Presidencia de la República

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró: [...] “Y empiezo pidiendo un minuto de aplausos por los hombres y mujeres trabajadoras de este país que fueron asesinados por la oligarquía. Un aplauso enorme para esos líderes y lideresas, hombres y mujeres que levantaron la voz de lucha y resistencia”.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, agregó.