Partido Conservador calificó como “acusaciones temerarias” supuesto plan revelado por Petro para que Efraín Cepeda lo reemplace hasta 2026

Además dejó claro: “Señor Presidente, las acusaciones temerarias contra las otras ramas de poder, no le hacen bien al país y tampoco son coherentes con lo que usted tanto afirma de estar buscando con un acuerdo nacional”.

No obstante, en un frenético discurso que dio este jueves, 12 de septiembre, en una agenda regional que desarrolló en Armenia, el mandatario dijo que la estrategia es que lo destituya la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para que lo reemplace el actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, hasta el año 2026.

“La versión que perjudica al presidente porque quieren instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó para producir un proceso político de destitución del presidente en la comisión de acusaciones de la Cámara”, anotó Petro.

Y detalló: “Mucho dinero está corriendo detrás y no quieren que lo digamos porque quieren que el último día, cuando ya destituyan al presidente, como hicieron en Bolivia, como hicieron en Brasil, como hicieron en el Perú matando gente ”.

Cabe señalar que Cepeda le respondió a Petro y su particular versión sobre el golpe de Estado: “Presidente, cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República. Acá no jugamos con la democracia”.