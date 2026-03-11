El Partido Conservador reaccionó a la orden de detención del representante a la Cámara y senador electo de esa colectividad, Wadith Manzur, quien está vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La colectividad aseguró que respeta las decisiones del sistema judicial y que tiene confianza en las instituciones para el desarrollo del proceso contra el congresista.

En línea con esa afirmación, el partido sostuvo que las decisiones judiciales deben ser acatadas y enfatizaron que los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia y a ejercer su defensa con garantías.

Corrupción en la UNGRD: Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento en contra de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique

“Esperamos que en este proceso el Representante Manzur pueda presentar sus argumentos y demostrar su inocencia”, escribió la colectividad.

El partido anunció la activación de los mecanismos éticos y disciplinarios que están dentro de sus estatutos y aseguró que mantiene su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por las instituciones.

El bloc de Olmedo López, los chats de la exasesora del MinHacienda y una hoja de papel: las pruebas clave para acusar a cinco congresistas

La Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento contra Manzur. La ponencia que pedía el llamado a juicio contra el congresista fue avalada de manera parcial y ahora el político cordobés tendrá que enfrentar su proceso tras las rejas.

El representante a la Cámara está vinculado al presunto delito de cohecho impropio. El alto tribunal consideró que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de estos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar”.

El alto tribunal tuvo en cuenta la gravedad de los hechos sobre el desvío de recursos de la UNGRD y el hecho de que Manzur y otros dirigentes políticos pueden seguir incurriendo en conductas delictivas.

Los testimonios de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, que fueron revelados por SEMANA resultaron claves en medio de este proceso.