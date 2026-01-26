Partido de La U anuncia que respaldarán la lista a la Cámara de Representantes de otra colectividad en Córdoba

En medio de toda la jornada electoral que se adelanta en el país, especialmente para las elecciones del próximo 8 de marzo en las que se escogerá a los próximos congresistas, el Partido de la U anunció las movidas que hará en el departamento de Córdoba, una de las plazas donde ha tenido gran acogida históricamente.

La colectividad informó que esta vez apoyarán al candidato de otro partido. “Desde el Partido de la U nos permitimos informar que, ante nuestra decisión de no presentar lista propia a la Cámara de Representantes en el departamento de Córdoba, nuestra representante Saray Robayo ha decidido brindar su respaldo a la lista a la Cámara del partido Cambio Radical en dicho departamento”, dijeron.

Además, invitaron a que haya un debate político “constructivo” y que se reconozcan las decisiones democráticas en el marco de la coyuntura electoral.

Recientemente, Robayo había anunciado que no aspiraría al Congreso nuevamente. “Después de mucho reflexionar con mi familia, he tomado una decisión muy difícil para mi y es no aspirar al Senado”, dijo.

Saray Robayo Bechara anuncia que no aspirará al Congreso en 2026; estas son las razones

Según explicó Robayo, hará una pausa en su carrera política para dedicarle su tiempo a su hija y a su hogar.

“Mi compromiso con Córdoba y con Colombia sigue intacto. Les dejo una ley preciosa, la Ley 2380 de 2024, que tiene como objetivo erradicar el hambre; es la ley hambre cero, para que ninguna persona en este país en estado de vulnerabilidad siga en inseguridad alimentaria”, agregó Robayo.

Julio Elías Vidal, senador del Partido de la U. Foto: Prensa Julio Elías Vidal

Actualmente, la curul de La U en el Senado es ocupada por el senador Julio Elías Vidal, quien es oriundo de Sahagún. Elías ha dicho que el partido no pudo presentar la lista a Cámara por egos y diferencias en la colectividad.

Todo indica que el respaldo de La U se iría para José Luis ‘Joche’ Abdala, de Cambio Radical.

Una de las diferencias internas se habría generado porque se dio todo un debate sobre si La U debería presentar una lista abierta o cerrada, por lo que no hubo acuerdos y finalmente no fue radicada.