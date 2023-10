Partido Liberal plantea el uso de la inteligencia artificial como herramienta para superar los retos económicos y sociales

“Nuestras tesis se enfocan en atacar directamente problemas actuales y futuros que no están siendo abordados en la discusión política. Los proyectos de reforma, hasta el momento, no están mirando hacia el futuro, no hablan de las necesidades de la juventud, y ni abordan los retos y necesidades del futuro inmediato del mercado laboral, la digitalización y la internacionalización de la competitividad. Las medidas que presentamos están basadas en necesidades del sector privado y de segmentos ignorados hasta ahora como los jóvenes. Nos basamos en estudios rigurosos y documentos de política pública sobre los efectos positivos y necesarios de la IA en los aparatos productivos, tanto en países industrializados de la OCDE como en otras economías emergentes”, agrega el expresidente Gaviria.