Petro acusó a la senadora Nadia Blel de meterse en las casas de los trabajadores para quitarles el descanso y el mercado

Continúa la tensión entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso, debido a que no avanzan las polémicas reformas que ha radicado su Gobierno en el Legislativo.

“Yo no amenazo, senadora Blel, usted ha amenazado a todas las familias trabajadoras de Colombia al meterse en su casa y quitarles el descanso y el mercado”, posteó el presidente Petro.

“Los congresistas son representantes del pueblo, y no deben temer por dialogar con su pueblo. Debe hacerse de manera tranquila, respetando la intimidad, que es la última trinchera de la libertad, pero hay que dialogar, y no cerrar la puerta, todo congresista es responsable de su voto ante su pueblo. Los tiempos de comprar votos y entonces tratar al elector como simple objeto o sirviente se acabaron”, trinó Petro.

“La consulta nacional es para eso, para abrir el camino tranquilo de la decisión popular en las urnas, no nos eche la culpa por lo que usted misma provocó, senadora Blel”, insistió el jefe de Estado.

Posteriormente, la senadora Blel le respondió a Petro por la misma vía, su cuenta personal de X: “Creo en el diálogo y la concertación, por eso mis decisiones en el Congreso son fruto de ese espíritu de oír, ajustar y proponer. Eso no está en discusión”.

“Lo que reclamo, presidente Petro, es que así como sus hijos menores de edad tienen derecho a no ser acosados en estadios, parques temáticos, el colegio o las redes sociales, entre otros, como lo ha denunciado usted, y sin importar qué decisiones políticas haya tomado usted ,​ mi hijo de tres años tiene el mismo derecho y no es justificable la agresión organizada y planificada por ninguna razón”, dijo.

A renglón seguido, indicó: “Que usted no comparta mis decisiones políticas no es argumento para justificar lo que hicieron congresistas y funcionarios de su Gobierno acosando a una familia. Intentar justificarlo entre líneas es incentivar nuevos acosos por sus seguidores. No todo vale”.