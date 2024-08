Petro alertó que la inteligencia artificial detestaría un “Argamenón” con una crisis por la “salida masiva del trabajo vivo”

“Y nosotros dijimos que es el pasado. ¿Acaso no lo estamos viendo en la Inglaterra moderna? Exactamente igual. Solo que ya no son judíos, sino musulmanes, o población negra, o población nuestra, que se va para allá. Los latinos aquí no somos ganadores. Como no lo hubiéramos sido en 1933, ni 35, ni 40, ni 45″, puntualizó en su idea el jefe de Estado.