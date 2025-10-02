Política
Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar
El presidente ha insistido en que no está de acuerdo con el plan de paz para Gaza que anunció Donald Trump.
Esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha enfocado sus discursos y publicaciones a hablar sobre la guerra en Medio Oriente, especialmente sobre los bombarderos en Gaza.
Situación que se evidencia en la andanada de publicaciones en las que ha criticado abiertamente el conflicto en Medio Oriente.
En uno de los mensajes, Petro cuestionó con dureza el plan de paz para Gaza que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Sin embargo, en otro mensaje, cuestionó nuevamente la estrategia de paz para Gaza y destapó su interés de que se convoque a una “huelga general mundial”.
“Trump debe entender que no podrá comenzar ningún plan de paz si no entra inmediatamente comida a la población de Gaza”, dijo Petro.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2025
No habrá paz si la gente la matan por inanición.
Aún quedan barcos llegando a Gaza. No los detenga. Obligue a qué llegue comida del mundo. EEUU y Europa… https://t.co/hovdDeFg3f
Agregó: “No habrá paz si a la gente la matan por inanición. Aún quedan barcos llegando a Gaza. No los detenga. Obligue a que llegue la comida del mundo”.
“EE. UU. y Europa perderán toda noción de libertad y democracia si dejan que queden secuestradas personas solo porque llevaron comida a un pueblo hambriento”, insistió Petro.
Además, anotó: “Si un pueblo sale a las calles por otro pueblo, como sucedió anoche en Italia y en otras naciones, comenzará la paz de la humanidad”.
“Olvídese que la paz es la ocupación extranjera de un territorio. Eso lo supo Inglaterra y el rey, precisamente, con Palestina. El grupo de La Haya debe convocar la gran huelga general mundial”, puntualizó en la plataforma digital de X.