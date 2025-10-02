Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

Esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha enfocado sus discursos y publicaciones a hablar sobre la guerra en Medio Oriente, especialmente sobre los bombarderos en Gaza.

Situación que se evidencia en la andanada de publicaciones en las que ha criticado abiertamente el conflicto en Medio Oriente.

En uno de los mensajes, Petro cuestionó con dureza el plan de paz para Gaza que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, en otro mensaje, cuestionó nuevamente la estrategia de paz para Gaza y destapó su interés de que se convoque a una “huelga general mundial”.

Gustavo Petro | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

“Trump debe entender que no podrá comenzar ningún plan de paz si no entra inmediatamente comida a la población de Gaza”, dijo Petro.

Trump debe entender que no podrá comenzar ningún plan de paz si no entra inmediatamente comida a la población de Gaza



No habrá paz si la gente la matan por inanición.



Aún quedan barcos llegando a Gaza. No los detenga. Obligue a qué llegue comida del mundo. EEUU y Europa… https://t.co/hovdDeFg3f — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2025

Agregó: “No habrá paz si a la gente la matan por inanición. Aún quedan barcos llegando a Gaza. No los detenga. Obligue a que llegue la comida del mundo”.

“EE. UU. y Europa perderán toda noción de libertad y democracia si dejan que queden secuestradas personas solo porque llevaron comida a un pueblo hambriento”, insistió Petro.

Gustavo Petro se va en contra de Donald Trump por el continuo apoyo de Estados Unidos a Israel en su ofensiva en Gaza. | Foto: AFP

Además, anotó: “Si un pueblo sale a las calles por otro pueblo, como sucedió anoche en Italia y en otras naciones, comenzará la paz de la humanidad”.