Petro dio radical giro sobre su deseo de trasladar la Estatua de la Libertad a Cartagena: las redes le pasaron factura

El jefe de Estado cambió de idea.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 8:43 p. m.
El mandatario colombiano, Gustavo Petro, se refirió al gobierno norteamericano
Gustavo Petro y la Estatua de la Libertad. | Foto: Getty Images

No pasó desapercibido por los usuarios de X el abrupto cambió de idea que tuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la Estatua de la Libertad de Nueva York, en Estados Unidos.

En un post que publicó esta semana, el jefe de Estado afirmó sorpresivamente que ahora sí Nueva York merece la Estatua de la Libertad. Pero en semanas anteriores había expresado su intención de trasladar ese símbolo de la cultura norteamericana.

“El pueblo de Nueva York se merece su Estatua a la Libertad”, posteó el mandatario colombiano.

El cambio de parecer de Petro se dio luego de la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York.

Contexto: Denuncian al presidente Petro por “jurar” en documento público que Verónica Alcocer era su esposa

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano, luego de que le recordaron una declaración que dio en la Casa de Nariño en donde quería trasladar la Estatua de la Libertad a Cartagena.

Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia.

“No pasará mucho antes de que @petrogustavo se atribuya el triunfo de Mamdani, y, entre el delirio de su imaginario, pedir protección para su próximo viaje a Nueva York. Su narcisismo tiene esa virtud”, dijo una persona en X.

Otro usuario dijo: “Y que se merece Colombia? Por favor deje que los países sigan adelante con sus proyectos, políticas, cultura, pensamientos etc. Una mirada más reflexiva hacia nuestro hermoso país”.

En una pasada alocución, el presidente Gustavo Petro manifestó: “Entonces creen que somos inferiores y se creen, por ser piel blanca, raza superior; eso se lo cree solo Hitler. Pongámonos de acuerdo con lo que toca: democracia y libertad; si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena”, indicó el pasado 15 de julio.

“Porque los que sí lucharon por la libertad fueron los negros que fundaron el primer territorio libre de América, toda, que queda cerca de Cartagena, y se llama San Basilio de Palenque, que este gobierno por fin volvió un municipio”, recalcó en esa situación.

Contexto: Petro estalló contra Trump por incluirlo en la lista Clinton: “Acto de grosería, insulto a Colombia y una humillación”

Finalmente, anotó: “Ya dijeron los demócratas, es un crimen contra la humanidad, no lo cometan, por favor. Aquí hablamos de democracia y libertad, tanto los anglosajones que llegaron en las barcas puritanas, como los latinoamericanos que estamos aquí desde hace treinta mil años”.

