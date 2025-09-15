El pasado fin de semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo bastante activo en las redes sociales y especialmente en su cuenta personal de X, en donde publicó varios mensajes.

Sin embargo, un trino llamó la atención, en el cual destapó su deseo de pasar una importante infraestructura que tiene el país a la nación. Iniciativa que desató una ola de comentarios en X.

“El negocio es exportar energía limpia, y no abrir más campos petroleros, las concesiones carboníferas deben revertir ya a la nación, y su infraestructura pasará a ser bienes de la nación”, anotó el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje: “Las redes de energía deben ser globales y contener energías limpias. El tiempo del petróleo se acabó, el aceite que usa el capital para mover su gran maquinaría mundial, solo sirve ya es para extinguir la vida en el planeta”.

Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“América del sur, si vuelve realidad su potencial de energías limpias, puede limpiar completamente la matriz de energías sucias y fósiles de los EE. UU.”, explicó Gustavo Petro.

Las redes de energía deben ser globales y contener energías limpias. El tiempo del petróleo se acabó, el aceite que usa el capital para mover su gran maquinaría mundial, solo sirve ya es para extinguir la vida en el planeta.



América del sur, si vuelve realidad su potencial de… https://t.co/acoRcfeDhU — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 14, 2025

La postura del presidente de la República se dio en respuesta a unas declaraciones que dio la precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático Paola Holguín, las cuales replicó el congresista Juan Espinal.

“Senadora y precandidata Presidencial @PaolaHolguin: “Colombia necesita una matriz energética fuerte y estable, le apostaré a más hidroeléctricas, Pchs, Fracking, carbón, no permitiré que el país dependa energéticamente de otro Estado””.

Senadora y precandidata Presidencial @PaolaHolguin



“Colombia necesita una matriz energética fuerte y estable, le apostaré a más hidroeléctricas, Pchs, Fracking, carbón, no permitiré que el país dependa energéticamente de otro Estado”. pic.twitter.com/TBd1OamMzR — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) September 14, 2025

Algunos mensajes de los usuarios de X, expresaron sobre el trino de Petro: “Cuando el último carro que use gasolina en el mundo se apague, ese día sí diga que el tiempo del petróleo se acabó. Tranquilo, a partir del 7 de agosto del 2026 nos encargaremos de reactivar todo el sector petrolero que usted buscó destruir”.

Cuando el último carro que use gasolina en el mundo se apague, ese día sí diga que el tiempo del petróleo se acabó. Tranquilo, a partir del 7 de agosto del 2026 nos encargaremos de reactivar todo el sector petrolero que usted buscó destruir. — Alvaro J Tirado (@MisterTirado) September 14, 2025

Otro anotó: “El tiempo del petróleo y del carbón no se ha acabado, cuál a sido la actividad que este gobierno a realizado para remplazar las energías fósiles y pretende reemplazarlas de la noche a la mañana es un completo error, esto debe hacerse de manera progresiva, planificada, concertada”.

El tiempo del petróleo y del carbón no se acabado,cuál a sido la actividad que este gobierno a realizado para remplazar las energías fósiles y pretender remplazarlas de la noche a la mañana es un completo error esto debe hacerse de manera progresiva,planificada, concertada. — apolinar rojas p (@apolinar321978) September 14, 2025

Además, le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano: “Presidente los cambios se hacen con proyectos tangibles que tengan respaldo socioeconómico que se puedan desarrollar mínimo a mediano plazo, dejarlos madurar, acompañarlos con una buena asistencia operativa, ajustarlos, lo demás es pura palabrería que daña y engaña”.

Presidente los cambios se hacen con proyectos tangibles que tengan respaldo socioeconómico que se puedan desarrollar mínimo a mediano plazo dejarlos madurar acompañarlos con una buena asistencia operativa, ajustarlos, lo demás es pura palabrería que daña y engaña. — gabriel acosta (@grecosoy) September 14, 2025