Suscribirse

Política

Petro habló de pasar una importante infraestructura del país a la nación y desató una ola de comentarios

El mandatario colombiano insistió en que Colombia debe dejar la economías fósiles.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 4:10 p. m.
gustavo petroPresidente
Presidente Gustavo Petro | Foto: PRESIDENCIA

El pasado fin de semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo bastante activo en las redes sociales y especialmente en su cuenta personal de X, en donde publicó varios mensajes.

Sin embargo, un trino llamó la atención, en el cual destapó su deseo de pasar una importante infraestructura que tiene el país a la nación. Iniciativa que desató una ola de comentarios en X.

Contexto: Gustavo Petro encendió nueva polémica en Antioquia y generó el reproche de varios sectores

“El negocio es exportar energía limpia, y no abrir más campos petroleros, las concesiones carboníferas deben revertir ya a la nación, y su infraestructura pasará a ser bienes de la nación”, anotó el jefe de Estado.

Y agregó en el mensaje: “Las redes de energía deben ser globales y contener energías limpias. El tiempo del petróleo se acabó, el aceite que usa el capital para mover su gran maquinaría mundial, solo sirve ya es para extinguir la vida en el planeta”.

.
Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“América del sur, si vuelve realidad su potencial de energías limpias, puede limpiar completamente la matriz de energías sucias y fósiles de los EE. UU.”, explicó Gustavo Petro.

La postura del presidente de la República se dio en respuesta a unas declaraciones que dio la precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático Paola Holguín, las cuales replicó el congresista Juan Espinal.

“Senadora y precandidata Presidencial @PaolaHolguin: “Colombia necesita una matriz energética fuerte y estable, le apostaré a más hidroeléctricas, Pchs, Fracking, carbón, no permitiré que el país dependa energéticamente de otro Estado””.

Algunos mensajes de los usuarios de X, expresaron sobre el trino de Petro: “Cuando el último carro que use gasolina en el mundo se apague, ese día sí diga que el tiempo del petróleo se acabó. Tranquilo, a partir del 7 de agosto del 2026 nos encargaremos de reactivar todo el sector petrolero que usted buscó destruir”.

Otro anotó: “El tiempo del petróleo y del carbón no se ha acabado, cuál a sido la actividad que este gobierno a realizado para remplazar las energías fósiles y pretende reemplazarlas de la noche a la mañana es un completo error, esto debe hacerse de manera progresiva, planificada, concertada”.

Además, le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano: “Presidente los cambios se hacen con proyectos tangibles que tengan respaldo socioeconómico que se puedan desarrollar mínimo a mediano plazo, dejarlos madurar, acompañarlos con una buena asistencia operativa, ajustarlos, lo demás es pura palabrería que daña y engaña”.

Contexto: Ni Cabal, ni Uribe Londoño: José Obdulio Gaviria confesó cuál es el mejor precandidato y reveló que buscó llevarlo al Centro Democrático

Por último, el mandatario colombiano, en varios escenarios ha insistido en la necesidad de que el país deje de manera definitiva las economías derivadas del petróleo, carbón y gas y que se transite con mayor celeridad hacia las energías limpias.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta máxima en Nueva York: posible brote de sarampión en Manhattan pone en riesgo a cientos de personas

2. Ricardo Montaner preocupó por su apariencia física y se rumora enfermedad por peculiar mensaje: “Le he pedido a Dios volverlos a ver”

3. María Fernanda Cabal sorprende con sus mensajes, tras arremetida de María Claudia Tarazona “La oscuridad es el anticipo de la luz”

4. Néstor Humberto Martínez, exministro de Justicia cuando Colombia fue descertificada: “Samper no desafió a Estados Unidos, Petro sí”

5. Petro habló de pasar una importante infraestructura del país a la nación y desató una ola de comentarios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetrotrinoInfraestructura

Noticias Destacadas

María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal protagonizan un nuevo rifirrafe en la política nacional.

María Fernanda Cabal sorprende con sus mensajes, tras arremetida de María Claudia Tarazona “La oscuridad es el anticipo de la luz”

Redacción Semana
Néstor Humberto Martínez, Ernesto Samper y Gustavo Petro.

Néstor Humberto Martínez, exministro de Justicia cuando Colombia fue descertificada: “Samper no desafió a Estados Unidos, Petro sí”

Redacción Semana
gustavo petroPresidente

Petro habló de pasar una importante infraestructura del país a la nación y desató una ola de comentarios

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.