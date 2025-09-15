Suscribirse

Política

Gustavo Petro encendió nueva polémica en Antioquia y generó el reproche de varios sectores

El jefe de Estado habló de “gobernanza paramilitar” y causó críticas en las redes sociales.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 2:38 p. m.
Gustavo Petro y Medellín. Imagen de referencia.
Gustavo Petro y Medellín. Imagen de referencia. | Foto: Presidencia/Semana.

El presidente Gustavo Petro volvió a iniciar una nueva confrontación con los líderes políticos de Antioquia, al hablar de “gobernanza paramilitar” y sugerir que los habitantes debían renovar su representación parlamentaria.

El discurso del primer mandatario se conoció en su cuenta de X, citando una columna de opinión del concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, quien hace parte del movimiento Creemos, del alcalde Federico Gutiérrez.

Él tituló el texto como “un resentido en el poder”, y agregó: “Mientras Petro gobierna desde la herida y la venganza, Medellín y Antioquia perseveran desde el trabajo unido entre la academia, sector público y sector privado en un propósito común”.

Frente a este escenario, el jefe de Estado respondió: “Antioquia debe renovar su representación parlamentaria por campesinos, negritudes, gente del trabajo, jóvenes. Últimamente, mucha articulación con las mafias, lo que trajo una innovación en ciencia política, la gobernanza paramilitar”.

Gustavo Petro expresó lo que desea para este departamento: “Quiero que vuelva la Antioquia del general Rafael Uribe Uribe y de Carlos Gaviria”.

La representante a la Cámara del Partido Cambio Radical, Lina María Garrido, no tardó en refutar el argumento de Petro: “Puede estar absolutamente seguro que volverá la Antioquia próspera y segura de Uribe. Mejor mantenga la distancia con Antioquia, pues usted, con su desprecio, abandono y montándose en tarima con criminales, demostró que odia y aborrece a los antioqueños”.

El alcalde Federico Gutiérrez le aseguró al jefe de Estado que las cosas van bien en ese sector del país “pese a vos”: “Se te va terminando el gobierno y no hiciste nada por Antioquia ni por muchas regiones de Colombia. Desde el principio sabíamos que no solamente no contaríamos con apoyo del Gobierno nacional, sino que teníamos muy claro que ibas a ser un estorbo completo. En eso sí cumpliste”.

El concejal de Bogotá, Humberto Rafael Amín, se sumó a las críticas: “Antioquia es uno de los grandes pilares de este país, por si no lo sabe, presidente Petro. No es tierra de mafias. No es tierra de violentos. Definitivamente, usted no gusta de ese gran departamento que le volverá a decir ‘no’ a sus políticas empobrecedoras”.

Noticias relacionadas

