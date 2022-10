“Petro le hará un daño inmenso a la economía”: Peñalosa

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa criticó con dureza este viernes al presidente Gustavo Petro.

A través de Twitter, Peñalosa afirmó que el mandatario “le hará un daño inmenso a la economía”. Así mismo, señaló que “va a generar desempleo y pobreza inimaginadas”.

“Después que no salga con que fue culpa de otros, como el cuento en la Alcaldía (de Bogotá) de que ‘no lo dejaron’, subrayó el exalcalde de la capital del país.

La dura crítica de Peñalosa se da luego de que este viernes la viceministra de energía, Belizza Ruiz, dijera durante el Congreso de Naturgas que no habrá más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país, una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.

“No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé que parte de esa frase no han entendido”, dijo la funcionaria al comenzar su invención en un panel en el que compartía con directivos del sector.

Ruiz, luego, dio una frase más tranquilizadora en ese escenario que reunía a todos los líderes del sector del gas. “Sí necesitamos el gas y lo vamos a utilizar”, dijo.

“Sí va a haber proyectos que nos den confiabilidad al sistema del gas. (...) En ningún momento nos vamos a negar a las relaciones con los vecinos”, aclaró. Como se sabe, en el país hay gran controversia porque con el anuncio del gobierno de Petro de no hacer más exploración de gas el país quedaría ad portas de tener que importar de Venezuela cuando agote sus reservas.

“No podemos definir que vamos a depender de un gas de otro país. Nuestra actitud con el país vecino será de diálogo. Hacer depender de nuestro sistema energético de un país no tiene sentido”, manifestó Ruiz, que también dijo que importar gas desde Venezuela no es algo nuevo y que considera que la propuesta es impopular porque viene desde el vecino país y que cree que no hay que “engancharse con los temas”.

“No vamos a poner en riesgo el sistema energético. El presidente y el ministerio tienen clara la importancia del gas, pero no nos vamos a quedar en que el gas hace parte de la transformación”, dijo. “No vamos a perder soberanía de ningún tipo. La relación alrededor del gas será comercial. También tenemos un proyecto de regasificación”, declaró la funcionaria.

En el pasado, Belizza Ruiz también cuestionó “las curiosas apariciones de gas” que se han reportado recientemente. “Cada año se está hablando de una probabilidad de tener gas para las próximas décadas, pero cada año, cuando hacemos las cuentas, lo que tenemos es un gas para siete u ocho años”, dijo en los días pasados.

“Llevamos décadas con este mito de que tenemos muchísimo gas ¿Por qué ese gas que tenemos y que es tan abundante en subsuelo colombiano no ha aparecido en las décadas pasadas o en el ministerio anterior? ¿Dónde están esas cantidades de reservas de gas en el subsuelo que no han aparecido nunca?”, cuestionó.

Más críticas

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez también rechazó las palabras de la viceministra. “Esto no tiene otro nombre, es una burrada que destruye a Colombia. Esto dice Belizza Ruiz, viceministra de Energía de Gustavo Petro: “No habrá nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos”, trinó el exalcalde de Medellín.

Igualmente, Enrique Gómez, líder del Movimiento Salvación Nacional y también excandidato presidencial, se sumó a los cuestionamientos por la decisión de decir “no” a la exploración de hidrocarburos.

“Están ejecutando la fórmula para el desastre económico de Colombia: acaban exploración propia de gas para comprarle a Venezuela, que vende hidrocarburos mágicos, los de ellos no contaminan, buscan nacionalizar empresas y estamos en manos de gente que a duras penas sabe sumar”, sostuvo.