Petro mencionó en un mismo mensaje a Maduro, María Corina Machado y a Trump: “Una gallina flaca, desplumada”

Una andanada de mensajes ha publicado el presidente, Gustavo Petro, este lunes, 20 de octubre, en medio de una aguda tensión que se registra con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En uno de los mensajes que publicó en su cuenta personal de X, el jefe de Estado colombiano, en una misma publicación, mencionó a Nicolás Maduro, María Corina Machado, nueva Nobel de paz, y hasta al propio Trump.

En la publicación, que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, Petro hizo referencia a una eventual “invasión” de Estados Unidos a Venezuela y a los impactos que esa situación puede traer para el país.

“El pueblo venezolano no quiere ni invasiones, ni bloqueos, ni amenazas sobre él, venga de quien provenga, el pueblo de Bolívar y de la gran idea genial de la Gran Colombia, quiere ser libre, tal como le enseñó Bolívar. No gusta de dictadores, ni internos, ni extranjeros, no gusta de Reyes, ya le quitó la cabeza a uno”, dijo Petro.

Presidente Gustavo Petro en alocución | Foto: Presidencia

Y avanzó en el mensaje: “Dejarlo libre, es la mejor salida. Encontrará la solución a sus problemas que, y solo lo sugiero, podría ser por fuera del petróleo y no con el petróleo, que trae males como en los países árabes, y mata la vida”.

“La gran paradoja de Trump es que quiere invadir por el petróleo, pero el petróleo en 20 años no valdrá nada. Ni con fracking ni sin él; la vida de la humanidad estará primero”, expresó el presidente colombiano en X.

También afirmó frente a su homólogo de Estados Unidos: “Trump solo ganará una gallina flaca, desplumada, después de no sé tantos muertos”.

“Venezuela si se descarboniza, se llena de energías limpias, de energía juvenil emprendedora, bella como Colombia, la gran Colombia potencia mundial de la vida y corazón del mundo con Panamá y Ecuador, que se separan un poco ahora porque quieren verse como gringos, pero son profundamente latinoamericanos y el primero caribeño”; propuso Petro.

La líder venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. | Foto: AFP/Presidencia

Finalmente, puso sobre la mesa: “Una Venezuela sin petróleo empezaría a ser codiciada por el agua y el verde, pero sabría dominarse a sí misma, permitiría el poder de su pueblo embrujador”.