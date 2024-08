Petro notificó que así no se ordene por ley cambiar el escudo nacional, sí lo modificará con la frase “libertad y orden justo”

“Aquí, el escudo, así no se vuelva ley, se escribirá como libertad y orden justo. Sin orden justo no hay libertad. Y para tener un orden justo necesitamos equidad, una economía que genere equidad”, expresó Petro.

Además, indicó en el evento público: “Esa economía que genera equidad no será la de la fuerza muscular, será la del cerebro que trabaja colectivamente y que pueda llevar la humanidad a superar no solo sus problemas de hambre, de guerras, de pandemias, de miseria humana en miles de millones de personas, sino que será quizás la humanidad, a través del trabajo colectivo del cerebro, capaz de llegar hasta los planetas”.

También dijo: “Es que lo que nos espera no es encontrar vida en otros planetas. ¿Quién sabe si haya? Por lo menos en los más cercanos no. Lo que nos espera es llevar la vida a los planetas”.

Allí añadió en su intervención: “En ese escudo fantasmagórico que debería ya ser cambiado por una realidad actual y no la del pasado; en ese espectro de escudo asoman en las cintas, debajo del cóndor, las palabras libertad y orden, y yo me pregunto: ¿cuál orden? El orden de la injusticia, el orden que genera la muerte, esa palabra ordenada del terror o el orden de la convivencia, de la solidaridad, el orden que genera la justicia”.

“Colombia no es solamente un aparato institucional con unas cortes, unos magistrados, obedeciendo y ejecutando, en el caso del Gobierno, lo que ordena un Congreso de la República. Un Congreso de la República no puede ordenar la muerte en Colombia, un poder ejecutor no puede ejecutar esa muerte”, avanzó el jefe de Estado en su particular discurso.