Petro ordenó suspender concurso de notarios y expuso quién estaría permitiendo las presuntas irregularidades

Este martes 9 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió que existe una amenaza de corrupción en el concurso notarial en el país. Situación que pidió sea investigada por las autoridades pertinentes.

En un trino que publicó el mandatario colombiano por medio de su cuenta personal de X, expuso quién, para su concepto, es la persona que estaría supuestamente permitiendo las irregularidades.

Además en el mensaje, el jefe de Estado ordenó a Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien delegó con funciones presidenciales mientras cumple una agenda en Brasil, que suspenda el concurso notarial.

“Paradojas de la historia. La exmagistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Garcia, tumbó, en mi opinión arbitrariamente, el POT de Bogotá, de la Bogotá Humana, que ordenaba la ciudad alrededor del agua. Bogotá se quedó ahora sin agua, como lo advertimos”, posteó el mandatario colombiano.

Y anotó: “La exmagistrada es o era amiga y defensora fiel del procurador Ordóñez y su delirio religiosofascista que espero, en sus oraciones, haya dejado de tener”.

“La universidad Libre, como el externado, es joya del pensamiento liberal colombiano, uno de los hijos de los hinestroza, y no sé que pasó en la libre, pasó a la derecha con Uribe, y se llevó parte de la universidad Externado consigo, allí aún quedan liberales de verdad, pero otros seudoliberales abrazaron el fascismo; aun ahora, que gobierna el progresismo con las ideas liberales de López Pumarejo y de Gaitán, y antes de Uribe Uribe, que yo, presidente de Colombia reivindico”, dijo Petro.

Sumado a ello manifestó en el extenso trino: “Ahora la exmagistrada de Ordóñez es la rectora de la Libre. Paradoja, y ahora organiza un concurso donde mafias están vendiendo cupos para financiar campañas de la derecha. Espero reaccione”.

“Se que existe la autonomía universitaria que el M19 y el liberalismo pusieron como norma democrática constituyente, pero opino y tengo el derecho de hacerlo. Usando tramposamente la autonomía, las mafias paramilitares se tomaron la universidad pública y mataron estudiantes y profesores solo para quedarse con los dineros públicos. Yo hice el debate y lo probé con el caso de la universidad de Córdoba, que se liberó y hoy es una de las mejores universidades del país”, insistió.

Además puso de presente: “A mi me echaron de la universidad Central cuando fui profesor allí, y todas las clases terminaban con aplausos de los estudiantes. A otros les fue peor, los asesinaron”.

“Hubo un genocidio en Colombia de estudiantes y profesores revolucionarios, que asesinaron y desaparecieron solo para robarse el dinero público, cometido por paramilitares y mafias políticas locales ignorantes. La gobernanza paramilitar que quería un pensamiento único, uniformado y miserable intelectualmente, de ultragodos en los jóvenes, para dominar a la sociedad por el terror, la muerte y la anulación de la inteligencia como hizo Franco y Hitler”, dijo.

También afirmó: “La justicia no logra aun investigar. Las notarías no son para la politiquería. No hagan trampas con las elecciones, ni usen la justicia y la buena fe para eso. Para que se inscriban en un un concurso mentiroso, donde los que quedarán tienen que pagar mil millones de pesos por cupo y son 700 los cupos. Las altas cortes no pueden permitir una extorsión generalizada a los y las abogadas de Colombia”.