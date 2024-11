Petro pidió al exministro Mauricio Cárdenas que ofrezca una disculpa por privatizar Isagen, junto a Germán Vargas Lleras

Y avanzó el exministro en el video, en el que destacó el aumento de la producción de café: “Una parte muy importante de ese café está en inventario, está almacenado, eso suma la inversión, entonces por eso lo que ustedes ven es un despegue de la inversión, pero realmente eso no es formación de capital fijo, es decir, no es construcción, no es maquinaria, no son edificios, es el café que está guardado”.