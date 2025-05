Petro reveló detalles de la reunión con el papa León XIV. Habló del Vaticano como un “palacio frío” y lanzó pulla a EE. UU. mencionando “esvásticas”

“Tres temas fueron planteados desde el inicio, planteé desarrollarlos, él me escuchó más que otra cosa, está en el periodo de conocimiento, yo entiendo un poco lo que le sucede a uno cuando apenas empiezan los primeros días en ese tipo de palacios fríos y con tantas presiones e intereses alrededor”, dijo Gustavo Petro.

También indicó: “El primer tema global, americano, como decimos América, los colombianos, que no es un pedazo cercenado de las Américas, sino que es toda la América, la migración y la crisis climática. Lo que plantea es que las clases medias y ricas de Europa, de Estados Unidos, de otras partes, literalmente están matando a sus hijos ”.

También indicó el jefe de Estado: “Es decir, los hijos de ese etnonacionalismo blanco van a morir en la crisis climática si no nos movemos ya, que significa dejar la codicia alrededor del petróleo, del carbón y del gas y priorizar la vida en general y fundamentalmente la vida humana y las posibilidades que el cerebro humano, actuando comúnmente sin guerras, sin codicias, diría yo, puede representar un salto hacia adelante de la vida en el universo, aunque así me critiquen la frase”.

“Lo que esta sucediendo hoy es lo contrario Lo que tenemos es unas clases que consumen mucho CO2 y lo exhalan no a trav de la respiraci sino a trav del lujo que son responsables de la posible extinción de toda la humanidad, pero eso implica la extinción de sus hijos”, afirmó Petro.

Sumado a ello expresó tras la reunión con el papa León XIV: “Ese sueño de ir en una nave planetaria, una nave espacial, a lo de Elon Musk para salvarse ellos, y no la humanidad, no sirve. explotan en la atmósfera lo que sirve es un esfuerzo común de la humanidad y fue mi invitación al padre al papa León como había sido en laudato si la gran línea que nos juntó a quienes creemos en la vida, en manos de la encíclica hermosa del papa Francisco”.

“Él me escuchó como en en el propio Estados Unidos un papa nacido en los Estados Unidos de origen latino y conocedor de América Latina, puede construir el puente que permite hacerle entender al gobierno de los Estados Unidos y sobre todo a la sociedad blanca de los Estados Unidos, que si continúan priorizando la lucha contra la migración que no es más sin un efecto de las guerras, de la pobreza y la crisis climática y que va a crecer en la medida en que los ríos se sequen en nuestro territorio si no hacemos nada contra la crisis climática y hacer significa suspender las demandas de petróleo, carbón y gas, entonces van a asesinar a sus propios hijos”, insistió Petro.