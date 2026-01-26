Petro vuelve a amenazar con la “hora del poder constituyente” ante solicitud del Consejo Gremial de tumbar Decreto de Emergencia

El presidente Gustavo Petro endureció su reacción frente al Consejo Gremial Nacional luego de que ese sector solicitara a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.
Les propuse un Pacto por la vida y dijeron no.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2026
Desatarán entonces como siempre lucha de clases como ha sido en la historia de la humanidad.
La constitución de 1991 es un Pacto por la vida y los derechos fundamentales del pueblo. Y es una orden rectora para toda Colombia por su… https://t.co/dXatsKTEo0
A través de un trino en su cuenta de X, el mandatario acusó a los gremios de negarse a un “Pacto por la vida” y de privilegiar intereses económicos sobre los derechos fundamentales de la población.
“Les propuse un Pacto por la vida y dijeron no”, afirmó Petro, al señalar que la negativa empresarial abre, una vez más, una confrontación social que, según dijo, ha marcado históricamente las relaciones entre capital y trabajo.
En su mensaje, el presidente defendió la Constitución de 1991 como un pacto fundacional orientado a la protección de la vida y los derechos del pueblo; sin embargo, no perdió la oportunidad para volver a “amenazar” a los gremios son el llamado “al poder constituyente” si es que la Corte decide tumbar el decreto.
Las declaraciones del jefe de Estado se producen después de que el Consejo Gremial, en una extensa intervención ante la Corte Constitucional, cuestionara la legalidad del decreto de emergencia.
En su escrito, el gremio argumentó que el Gobierno contaba con mecanismos ordinarios suficientes para enfrentar la situación fiscal, como la reprogramación del gasto o la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, y sostuvo que la emergencia se sustenta en problemas estructurales y previsibles, no en hechos extraordinarios.
Petro rechazó esa lectura y sostuvo que la oposición de los gremios responde a lo que calificó como “codicia” y resistencia a contribuir, vía impuestos, con una porción mínima de sus ganancias.
“No entregar impuestos al pueblo que les trabaja es una muestra de odio al pueblo y a la vida”, señaló, al advertir que esa postura quedará registrada en la historia política del país.
El presidente también defendió el sentido redistributivo de las medidas adoptadas bajo la emergencia, al considerar que están orientadas a proteger a la población trabajadora y estudiantil en un contexto de restricciones fiscales y tensiones sociales.
Finalmente, el mandatario lanzó una advertencia directa: “La Constitución se cumple, y si no, es hora del poder constituyente”.