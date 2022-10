Piden adelantar la manifestación en contra de las reformas del Gobierno: esta sería la nueva fecha

SEMANA reveló en exclusiva el audio de la última reunión de bancada del Pacto Histórico, en la cual interviene el senador Gustavo Bolívar. Se puede escuchar al parlamentario hablar sobre la preocupación que le causa la oposición y la marcha agendada para el 29 de octubre. Según él, si no está aprobada la tributaria, las multitudes podrían tumbarla.

“Estoy preocupado. Vienen con una marcha el 29 de octubre y quieren que sea más grande que la pasada. Nosotros estamos muy dormidos. Lancé una fecha para defender al Gobierno, con motivo de los 100 días, y los invito a que la hagan suya. Asumamos que tenemos que hacer una manifestación muy nutrida, muy grande, para demostrarle a Colombia que somos más los que estamos a favor de las reformas”, expresó Bolívar.

Luego, el senador reveló que el plan es aprobar la reforma antes de la marcha del 29 de octubre. “Si está abierta, damos chance de que intenten tumbarla; por otro lado, si está abierta, la convocatoria de la oposición puede ser más grande”.

Frente a esta revelación, ciudadanos de oposición comenzaron a difundir videos solicitando que se reprograme la marcha para el próximo 22 de octubre. Según Andrés Rodríguez, líder opositor de Antioquia, más de 35 líderes de todo el país piden que se adelante.

La marcha será el 22 de octubre. Hemos querido hacer un solo esfuerzo, hemos querido que @pierreonzaga nos escuche y nos tenga en cuenta.



Hay que proteger a todos, y hay que reaccionar inmediatamente. Ya aprobaron en primer debate la tributaria, así que nos vamos #ALaCalle22O pic.twitter.com/eEJvMUGnKX — Andrés El Gury Rodríguez (@AndresElGury) October 7, 2022

“Se viene una aplanadora de reformas impresionante de parte del Pacto Histórico. (...) Si nos meten a pupitrazo la tributaria, nos meterán a pupitrazo la reforma pensional, la reforma a la salud, el alza a la gasolina, la reforma agraria, la reforma política y la reforma electoral”, sostuvo Rodríguez.

Por esto, las redes sociales se llenaron de tarjetas que invitan a una marcha el próximo 22 a las 10 de la mañana. Esto aún no ha sido socializado con la bancada opositora en el Congreso, que sigue promoviendo la manifestación del 29 de octubre.

Gustavo Bolívar se despacha contra Alfonso Prada

SEMANA reveló en exclusiva el audio de la más reciente reunión de bancada del Pacto Histórico, donde queda en evidencia un descontento con el Gobierno. Los funcionarios del presidente Gustavo Petro no agendan citas, no contestan teléfonos y no asisten a encuentros con los congresistas, dejándolos con poca o nula comunicación con la Casa de Nariño.

En su intervención, el senador Gustavo Bolívar criticó fuertemente al ministro del Interior, Alfonso Prada, por su ausencia en el Congreso de la República.

“Es el primer ministro de Gobierno que yo nunca he visto en el Congreso. Hay que decirle a Prada que venga y que se ponga al frente de los proyectos, que se ponga a coordinarlos y que los cohesione como grupo. Obviamente, aquí lo que veo son muchos grupos”, dijo Bolívar.

Aseguró que muchos de los problemas de la bancada, como votar en contra de proyectos propuestos por el Gobierno, se da por la falta de coordinación.

“Esa desinstitucionalización que tiene hoy la bancada, ese cortocircuito que tiene con el Gobierno, nace del error que se cometió de poner de voceros del Gobierno a personas que no son de esta causa. No vamos a llorar sobre leche derramada. Si ya nos tocó jugar con esa, vamos a llamarlo. Decirle que venga y se ponga al frente de esta cuestión”, agregó el senador.