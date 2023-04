Piedad Córdoba arremete contra Ingrid Betancourt: “la llevaré ante la justicia a que responda”, ¿qué pasó?

La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, no aguantó más y estalló este lunes contra la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, con quien sostiene una rencilla por las acusaciones que le hizo hace algunos meses en el sentido que ella se habría aprovechado de la liberación de secuestrados de las Farc para obtener réditos políticos.

“Esta excongresista -Piedad Córdoba- hoy en la campaña de Gustavo Petro, retrasó deliberadamente mi liberación para obtener dividendos políticos. Ella es parte de la clase política corrupta que intentó sacarme de la política”, dijo Betancourt durante la anterior campaña electoral.

En Vicky en SEMANA, Betancourt recordó que mientras “Teodora escribe que no me suelten”, ella se estaba “muriendo” en la selva secuestrada.

Teodora es el nombre que, según afirmó la excandidata presidencial, le tenían las Farc a la hoy senadora Piedad Córdoba.

Ingrid Betancourt durante su secuestro. Fotografía tomada por un guerrillero, 2007.

“Cuando ‘Teodora’ -Piedad Córdoba- escribe que no suelten a Íngrid porque ella siempre ha sido flaca, Teodora ignora que yo en ese momento me estoy muriendo, es decir, estaba en una situación de salud muy complicada. Entonces sí, yo creo que son momentos, para mí, para mí familia y para todas las víctimas de, obviamente, indignación. Cómo un ser humano puede comportarse de esa manera con otro ser humano”, dijo Betancourt.

Tras estas declaraciones, Córdoba tildó a Betancourt de “cobarde desagradecida” y la citó a un debate público sobre el tema. Sin embargo, debido a que la excandidata presidencial no le respondió a este debate, ahora la senadora anunció que tomará otras cartas en el asunto: “la llevaré ante la justicia a que responda”.

“Hace un año le pedí a @IBetancourtCol un debate público, como ella sabe que miente no lo aceptó. No más, esta vez no me ando con debates, la llevaré ante la justicia a que responda”, indicó la senadora del Pacto Histórico.

Córdoba reveló que ya le dio poder al abogado Miguel Ángel del Río para que inicie una acción judicial contra la excandidata presidencial.

El abogado Miguel Ángel del Río llevará la defensa de la senadora Piedad Córdoba - Foto: JULIáN MORA-semana

“Verán que sale con un chorro de babas”, sentenció la congresista.

Íngrid Betancourt fue secuestrada por las Farc en 2002 y su rescate se dio seis años después, en 2008, en medio de la denominada Operación Jaque. En ese sentido, es pertinente anotar que su cautiverio no terminó en el marco de una negociación con la guerrilla, sino que surgió como resultado de una acción militar.

¿Se volvió rica con el secuestro?

Justamente, en las últimas horas, en entrevista con Eva Rey, en su programa Desnúdate con Eva, Betancourt habló de cómo fueron esos momentos que vivió al regresar a la libertad después de haber estado secuestrada durante seis años por la guerrilla de las Farc.

Francisco Santos, exvicepresidente y exembajador - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

De acuerdo con sus declaraciones, cuando ella salió de cautiverio se encontró “con dos bombas”, una tiene que ver con la que la empezaron a responsabilizar a ella de su propio secuestro, y la segunda, según lo narró, que empezaron a inventar que quería sacar provecho económico de lo que le pasó.

La excandidata presidencial señaló además que, al momento de salir, las encuestas le daban muy buena favorabilidad, y es ahí donde estalla lo que ella llamó la segunda bomba.

“El contexto de cuando yo salgo, es que comienzan a salir encuestas, (que me daban) 72 % de favorabilidad, pero eso fue una lápida para mí porque la clase política, que no me quería y decía ‘esta puede ser un peligro para nosotros’, me mata moralmente y (empiezan a decir) que ‘Ingrid se quiere volver rica con su secuestro, Ingrid está demandando a los soldados que la liberaron’”, señaló.

Y frente al interrogante de Eva Rey, de quién fue el responsable de esos mensajes, Betancourt no dudó en responder: “Eso fue ‘Pacho’ Santos. Yo asumo que él hablaba por la boca de todos los que están en la política”.

Vale mencionar que en 2010, se informó que Íngrid Betancourt demandó al Estado por una millonaria suma. La entonces excandidata presidencial y su familia, se anunció entonces, presentaron una demanda contra el Ministerio de Defensa para exigir el pago de 12.500 millones de pesos (unos 6,5 millones de dólares) por los perjuicios ocasionados durante su secuestro

Sin embargo, Betancourt aclaró que nunca demandó al Estado sino que se acogió a una ley que aprobó al Congreso para proteger a las víctimas del conflicto.