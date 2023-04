Ingrid Betancourt señaló a Francisco Santos de inventar la narrativa de que ella se quería volver rica con su secuestro

La ex candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, en entrevista con Eva Rey, en su programa ‘Desnúdate con Eva’, habló de cómo fueron esos momentos que vivió al regresar a la libertad después de haber estado secuestrada durante seis años por parte de la guerrilla de las Farc.

De acuerdo con las declaraciones de Betancourt, cuando ella salió de cautiverio se encontró “con dos bombas”, una tiene que ver con la que la empezaron a responsabilizar a ella de su propio secuestro, y la segunda, según lo narró, que empezaron a inventar que quería sacar provecho económico de lo que le pasó.

“Cuando me liberan, me encuentro con dos bombas que me tiran en la cara. Lo primero con lo que me encuentro es con la narrativa de que yo fui la culpable de mi secuestro, de que yo me hice secuestrar”, afirmó Betancourt.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt. - Foto: SEMANA

La ex candidata presidencial señaló además que al momento de salir, las encuestas le daban muy buena favorabilidad, y es ahí donde estalla lo que ella llamó la segunda bomba.

“El contexto de cuando yo salgo, es que comienzan a salir encuestas, (que me daban) 72 % de favorabilidad, pero eso fue una lápida para mí porque la clase política, que no me quería y decía ‘esta puede ser un peligro para nosotros’, me mata moralmente y (empiezan a decir) que ‘Ingrid se quiere volver rica con su secuestro, Ingrid está demandando a los soldados que la liberaron’”, señaló.

Y frente al interrogante de Eva Rey, de quién fue el responsable de esos mensajes, Betancourt no dudó en responder: “Eso fue ‘Pacho’ Santos. Yo asumo que él hablaba por la boca de todos los que están en la política”.

Vale mencionar que en 2010, se informó que Íngrid Betancourt demandó al Estado por una millonaria suma. La entonces excandidata presidencial y su familia, se anunció entonces, presentaron una demanda contra el Ministerio de Defensa para exigir el pago de 12.500 millones de pesos (unos 6,5 millones de dólares) por los perjuicios ocasionados durante su secuestro, perpetrado por las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) el 23 de febrero de 2002 y cuya liberación tuvo lugar el 2 de julio de 2008 en el marco de la denominada Operación Jaque.

Fueron más de seis años de cautiverio y sobre los cuales, supuestamente, la exdirigente presentó una demanda que buscaba reparación económica.

Ingrid Betancourt, recientemente fue candidata a la Presidencia de Colombia por el partido Verde Oxígeno Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sin embargo, en 2022, en medio de una nueva campaña por la Presidencia de la República, Betancourt habló de ese capítulo y aseguró que nunca demandó y, en contraste, sí recibió toda suerte de insultos.

“Solamente como detalle de toda esta narrativa que es tan dolorosa, yo nunca demandé a nadie, era una ley que pasó el Congreso para proteger a las víctimas del terrorismo. Yo me acogí a esa ley y dijeron que era ingrata, codiciosa, abusiva. En su momento me arrepentí de haberme acobardado, se me vino el mundo encima y me acobardé, estaba traumatizada por el secuestro. Yo dije: ‘Yo de aquí me voy’. Yo como presidente quiero indemnizar a los colombianos. Tengo que afinar mi propuesta y quiero que los colombianos aprendamos a defender nuestros derechos y no sea como una afrenta al Estado”.

A pesar de ello, es de mencionar que en enero de 2022, el juez principal del Tribunal de Distrito de EE. UU., para el Distrito Medio de Pensilvania, Matthew W. Brann, acogió los argumentos de la demanda presentada por el hijo de Ingrid Betancourt, Lawrence Delloye, quien tiene ciudadanía norteamericana y demandó a las Farc por el cautiverio de su mamá. Aunque la pretensión inicial era de 12 millones de dólares, el juez acogiéndose a Ley Antiterrorista (ATA), triplicó esta suma a 36 millones de dólares.

Ingrid Betancourt

La demanda, que fue presentada ante la justicia norteamericana que permite, en casos de terrorismo, apelar a los tribunales de este país, fue presentada contra 14 miembros de las Farc y contra esta organización, bajo el argumento que resarcir daños y perjuicios por la angustia emocional que dice haber soportado mientras su madre, Ingrid Betancourt, fue secuestrada durante seis años, cuatro meses y nueve días, cuando fue rescatada por el Ejército, en medio de la reconocida Operación Jaque, tal vez, la más importante en la historia del país.