Piedad Córdoba salió en defensa de Gustavo Petro: “el Petro que quieren es que si le cantan un golpe de Estado en las narices, guarde silencio”

La senadora Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, respaldó al presidente Gustavo Petro luego de varias críticas que le han hecho al mandatario en los últimos días por sus peleas con los medios de comunicación, su excesivo uso de Twitter y la posibilidad de un golpe de Estado en su contra.

“El Petro que quieren es que no responda a los medios así publiquen información tendenciosa; que si le cantan un golpe de Estado en las narices, guarde silencio; que no use Twitter así tenga a medios en clara guerra mediática; que no responda a la oposición así digan mentiras. ¿Nos creen pendejos, ah?”, aseguró la senadora del petrismo.

El Petro que quieren es:



Que no responda a los medios así publiquen información tendenciosa.



Que si le cantanun golpe de estado en las narices guarde silencio.



Que no use Twiter así tenga a medios en clara guerra mediática.



Que no responda a la oposición así digan mentiras. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) May 12, 2023

Sobre el tema de un golpe de Estado, el presidente Gustavo Petro respondió en el mismo tono que la senadora. “Como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos. No, ese no es el destino de Colombia. Que se queden con sus nostalgias del pasado, que se queden allá pensando que la seguridad consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras hace la lista de los que van a asesinar en la noche”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones se dieron luego de que el coronel en retiro (r) John Marulanda, expresidente de Acore, habló de la posibilidad de “seguir los pasos de Perú” y que las reservas logren “defenestrar a un presidente corrupto”.

Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico. - Foto: karen Salamanca

Sin embargo, desde distintos sectores, incluso desde la derecha, han rechazado cualquier posibilidad de un golpe de Estado. “Rechazo de forma categórica cualquier alusión que pudiera llegar a hacer alguien con relación a un supuesto golpe de Estado al presidente Petro. Quien solo se atreva a mencionarlo, les da el poder de inventarse uno y así quedarse en el poder”, afirmó el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

“Dañino hablar de golpe de Estado cuando Colombia ha tenido a las Fuerzas Armadas más respetuosas de la democracia”, señaló el expresidente Álvaro Uribe.

“Pienso que fue muy desatinado y lamentable cuando nunca ha sido el pensamiento de quienes hoy, con orgullo, gozamos del retiro y nos hemos comportado a lo largo de la historia de Colombia como hombres que entendemos la democracia. Por el contrario, buscamos siempre fortalecerla”, aseguró el general (r) Eduardo Zapateiro.

La senadora Piedad Córdoba defendió al presidente Petro. Bogotá, febrero 20 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De otro lado, otro de los temas que mencionó Córdoba es la confrontación del mandatario con los medios de comunicación, lo que ha generado bastantes críticas de distintos sectores y varias alertas. Incluso, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) tuvo que intervenir ante los constantes ataques del mandatario a los comunicadores.

“El presidente de Colombia Gustavo Petro ataca y promueve una imagen negativa sobre la prensa. Sus mensajes restan credibilidad al periodismo y abren la puerta a la criminalización de los medios”, señaló la Flip.

La organización en defensa de la prensa señaló que las críticas del mandatario contra los medios invalidan las denuncias y el interés público del papel que cumplen en la sociedad. El mandatario también ha dicho que existe una campaña de desinformación en su contra.

“En un país donde la violencia cobra la vida de las y los periodistas, este tipo de acusaciones elevan el riesgo al que están expuestos. En los últimos siete meses 3 periodistas han sido asesinados, hace dos días ocurrió el caso más reciente”, aseguró la Flip.

El presidente Gustavo Petro ha arremetido contra los medios de comunicación. - Foto: juan carlos sierra-semana

Otro de los puntos que mencionó la senadora del Pacto Histórico son los constantes mensajes que envía el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Desde algunos sectores han criticado que se dedique a responder mensajes y a enviar trinos desde su cuenta constantemente.

A través de esa red social, el mandatario ha arremetido contra los medios de comunicación; contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa; contra congresistas de oposición y hasta contra el expresidente Iván Duque.