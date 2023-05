¿Por qué conspiran para un golpe de Estado?: la particular pregunta que lanzó el presidente Petro y que prende las alarmas

El presidente de la República, Gustavo Petro, este jueves 11 de mayo ha estado bastante activo por medio de sus redes sociales, especialmente por su cuenta de Twitter, y en ese espacio lanzó una particular pregunta que prende las alarmas, ¿por qué conspiran para un golpe de Estado?, cuestionó el jefe de Estado.

En el mensaje que publicó el mandatario colombiano, su contenido prende las alarmas, ya que en ese trino dice sin mencionar a un destinatario que “la verdad los acobarda tanto que van al desespero”.

“¿Por qué conspiran para un golpe de estado ¿Por qué les aterroriza que acabemos la impunidad? La verdad los acobarda tanto que van al desespero”, trinó Petro.

Y continuando con el mensaje señaló: “Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Más temprano, el presidente de la República, Gustavo Petro, recurrió a una violenta respuesta a un trino que había publicado el exmandatario Iván Duque, en el cual criticaba abiertamente que el Gobierno del Pacto Histórico negocie con narcotraficantes.

La frialdad entre Iván Duque y Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República

El mensaje que publicó en sus redes sociales Iván Duque decía lo siguiente: “¿Negociar con narcos? ¿Qué se negocia con criminales? Negociar es acercarse a la posición del otro. ¿Qué tiene el Estado de derecho que acercar de la posición del crimen organizado? Negociar con narcos es la claudicación de la LEGALIDAD”.

Y la respuesta de Petro fue por la misma vía Twitter compartiendo una foto del Ñeñe Hernández.

La polémica se desató porque, contrario a lo que había advertido el fiscal general Francisco Barbosa, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, admitió el martes de esta semana que el Gobierno sí negociará con narcotraficantes.

Ministro del Interior Luis Fernando Velasco Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Si usted se sienta a hablar con el Clan del Golfo, ¿con quién está hablando? Usted está hablando con una gente que agencia violencia, pero al mismo tiempo tiene como mecanismo de financiación el narcotráfico, usted está hablando con narcotraficantes”, manifestó Velasco.

El ministro del Interior, en diálogo con CM&, pidió no ponerle “eufemismos a las cosas”.

“Cuando usted va a hacer una negociación con las bacrim, las bacrim en Colombia se financian con el narcotráfico”, indicó Velasco.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Esteban Vega La Rotta

El alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro fue claro en indicar que, como ocurre en todo proceso de diálogo de este tipo, “hay que negociar con las personas que están al margen de la ley”.

Lo dicho por el ministro va en contravía del pedido que había hecho hace algunas semanas el fiscal Francisco Barbosa, quien había hecho un llamado a no negociar con narcotraficantes.

La vicefiscal Martha Mancera aseguró que el Clan del Golfo no ostenta estatus político y por tanto no pueden acceder a negociaciones - Foto: Fiscalía

Barbosa aseguró que la situación es bastante delicada en el país, que hay zonas donde el orden público tiene azotada a la comunidad, incluso confinadas a más de 250.000 personas, por ejemplo en el Caucasia, por cuenta de un paro minero que se sabe está promovido por la organización criminal del Clan del Golfo.

“No se puede negociar con narcos, primero, no negociaciones de esa manera y no confundamos paz con narcotráfico. Las críticas que me han hecho han sido críticas que tienen que ver necesariamente con que básicamente están metiendo en la ‘paz total’ al narcotráfico. Les pido a los colombianos que me dividan eso de una vez y que ubiquen las discusiones donde tienen que ser”, puntualizó el fiscal.

Francisco Barbosa. Fiscal General de la Nación. Bogotá Mayo 5 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Para el jefe del ente acusador, incluir a ese tipo de organizaciones criminales, que constantemente se han dedicado al narcotráfico y que tienen tan atemorizada a la población, se puede convertir en un “error histórico” para el país, de ahí que insistió que narcotraficantes como Pablo Escobar estarían felices con estas propuestas del Gobierno.

Esta posición del fiscal también la compartió en marzo pasado el expresidente del Congreso y uno de los principales operadores políticos del Gobierno Petro, Roy Barreras, quien mostró su preocupación por los rumores relacionados con supuestos cobros a narcotraficantes para ser incluidos en la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.

Roy Barreras Bogota mayo 5 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por esa razón, pidió al presidente de los colombianos frenar toda posibilidad de que haya personas que se lucren de la paz y le lanzó una petición directamente.

“Pido suspender el diálogo de negociación oficial o extraoficial con los narcotraficantes, hay que tener claro que no son necesarias”, dijo Barreras.

El expresidente del Congreso argumentó que desde hace un tiempo viene advirtiendo sobre intermediaciones de mala fe que estarían buscando lucrarse con la ‘paz total’.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Cortesía Presidencia

“Los narcos no pueden ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hay una ley de sometimiento en trámite, cuando se apruebe los narcotraficantes podrán someterse a la justicia”, reiteró el congresista.

Según Barreras, el propósito del presidente Gustavo Petro de lograr la paz en Colombia podría verse afectada por cuenta de esos acercamientos con grupos narcotraficantes. Para él, con la ley de sometimiento, quedarán claras las reglas de juego para que estas organizaciones se sometan a la justicia.

“Habrá desmantelamiento de organizaciones criminales en la ley. Están haciendo daño a la paz y el Gobierno debe concentrarse en los diálogos con el ELN y la insurgencia”, expresó finalmente Barreras.